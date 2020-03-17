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Убил из-за долга: бизнесмена задержали после убийства главы ЖСК «Залесский» в Новосибирске

11:05 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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53-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Убил из за долга: бизнесмена задержали после убийства главы ЖСК Залесский в Новосибирске
Убил выстрелами прямо в центре Новосибирска

Следственными органами СК России по Новосибирской области 27 января 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 66-летнего мужчины.

По данным следствия, 27 января 2020 года около 11 часов утра 66 — летний председатель правления ЖСК «Залесский» направлялся на работу. Проходя между домами по ул. Достоевского Центрального района г. Новосибирска был убит тремя выстрелами из пистолета. Преступник с места происшествия скрылся.

Следователями-криминалистами следственного управления СК России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проведена масштабная и кропотливая работа по изобличению фигуранта преступления.

11 марта 2020 года по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний бизнесмен. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).

Предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврат денежного долга со стороны потерпевшего.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

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