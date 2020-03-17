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Выплатить пенсии и пособия авансом могут в России в марте

11:19 17.03.2020 Фото: РИА Новости
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В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались

Выплатить пенсии и пособия авансом могут в России в марте
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Кабмин рассматривает возможность авансирования обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат в связи с коронавирусом, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
По словам источника РИА в правительстве, эти меры поручено проработать для решения о целесообразности их реализации. Меры обсуждаются на фоне противодействия коронавирусу.
«Авансирование обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат», — говорится в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.

Источник: РИА Новости

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