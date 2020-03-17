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В алкоголика превратила Дэниела Рэдклиффа роль Гарри Поттера

11:45 17.03.2020 Фото: ТАСС
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Актер поделился, что в результате он «выпивал больше и напивался сильнее, и делал это много лет».

В алкоголика превратила Дэниела Рэдклиффа роль Гарри Поттера
Актер поделился, что в результате он «выпивал больше и напивался сильнее, и делал это много лет».

Дэниел Рэдклифф обвинил Гарри Поттера в том, что «мальчик, который выжил» превратил его в алкоголика, сообщает Independent.
Актер выступил с таким заявлением на радиопередаче Desert Island Discs.
Он рассказал ведущей Лорен Лэверн: «Очень быстро я понял, что если я где-то выпиваю, то даже это людям интересно. Ведь это был не просто какой-то пьянчужка, а «О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!».

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями привела к тому, что интерес к нему людей был «немного издевательским». По его словам, для многих «это было смешно по определению».
Актер поделился, что в результате он «выпивал больше и напивался сильнее, и делал это много лет».
«Все, что было выпито ближе к концу съемок и уже после того, как они завершились, — это была паника, я просто не очень понимал, что делать дальше и в трезвом состоянии мне было некомфортно», — добавил он.
Рэдклифф, который много пил с 2010 года, поблагодарил семью и друзей, за то, что они помогли ему пережить тяжелые времена. Ранее он рассказывал, что много раз пытался бросил пить и в результате это ему удалось с помощью друзей.

Источник: РИА Новости

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