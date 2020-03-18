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После ремонта откроют отдел регистрации автотранспорта в здании ГИБДД Бердска

09:00 18.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но пока ремонт в зднии по ул. Первомайской никто не начинал. И когда его начнут — неизвестно.

После ремонта откроют отдел регистрации автотранспорта в здании ГИБДД Бердска
ГИБДД в Бердске ликвидировали 9 февраля 2018 года

На совещании чиновников 17 марта затронул вопрос регистрации автомобилей на территории города мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Мой визит был к начальнику областной ГАИ по регистрации автотранспортных средств на территории города Бердска. Давайте повторно направим письмо. Я пока не вижу активных действий, направленных на регистрацию, — обратился к начальнику отдела МВД Владимиру Соколову мэр.

Чтобы открыть отдел регистрации, необходимо отремонтировать помещение, отметил Соколов. Этим вопросом занимается ГУ МВД по Новосибирской области. И задача до отдела МВД по Бердску доведена. По завершению ремонта отдел откроют.

— Чтобы завершить ремонт, его нужно начать, — подчеркнул Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел транспортных должен был начать свою работу в здании ГИБДД на ул. Первомайской.

Подразделение не расформировали, люди работают в Академгородке. После окончания ремонта они вернутся на свои места. В здании сейчас проводится перепланировка, сообщили в декабре 2019 года в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Также в пресс-службе уточнили, что ремонт проводит мэрия города, и от нее зависят сроки. В пресс-центре администрации ответили, что это помещение к ним не относится.

Пока жители регистрируют автомобили в Новосибирске и в Искитиме.

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