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Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска

17:09 18.03.2020, Алена Романцова Фото: wikipedia.org
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Мужчина задержан полицией. После проверки выяснилось, что оружие шумовое. С «хулиганом» сейчас проводится оперативная работа, рассказал начальник полиции Бердска Владимир Соколов.

Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара 24» на ул. Рогачева №22 Бердска
Стрельба произошла в «Баре-24» Бердска

Стрелял из оружия посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева № 22 Бердска днем 18 марта. Об этом сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск». Информацию подтвердил начальник полиции Бердска Владимир Соколов. Тогда как собственник развлекательного заведения Дмитрий не был в курсе событий.

— Сообщение зарегистрировано. Хулиган у нас, проводится проверка, — сообщил Владимир Васильевич 18 марта.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области рассказали, что сообщение зарегистрировано, как хулиганство.

— В полицию поступило сообщение 18 марта о хулиганских действиях мужчины в алкогольном опьянении. Полицейские незамедлительно выехали на место, — сказала дежурный офицер.

Хозяин «Бара-24» Дмитрий сказал «Курьер. Среда. Бердск», что недавно вернулся из Санкт-Петербурга и пока не владеет информацией.

— Я только с самолета. Пока ничего не знаю, — сказал мужчина 18 марта.

По словам начальника полиции пострадавших в баре нет. Напомним, что на увеселительное заведение очень часто жалуются жители Бердска. Буквально 17 марта в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступил звонок от мужчины. По его словам в бар каждый день приезжает полиция и «скорая». По мнению бердчанина, страшное — это то, что в таком опасном месте проводят время подростки.

Как только нам будут известны подробности происшествия — мы опубликуем материал.

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