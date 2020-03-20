Город уходит под воду? 66 зон локального подтопления вместо 12 стало в Бердске

Зоны локального подтопления с каждым годом увеличиваются. В прошлые года их было 43, теперь 66, рассказал вице-мэр Владимир Захаров. Из Бердска должно быть вывезено 130 тыс. кубометров снега.

Грунтовые воды топят огороды и дома жителей Бердска

На 23 зоны подтопления стало больше в Бердске. Об этом рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он озвучил информацию о прохождении весеннего паводка на сессии совета депутатов 19 марта. Напомним, он рассказывал, что один снегоотвал почти заполнен. Снега вы этом году выпало в разы больше. Захаров отметил, что подтопление в Бердске локальное, не связанное с реками. Также рассказал, что в городе сформирован штаб по прохождению паводка.

— Зоны локального подтопления с каждым годом увеличиваются. В 2013 году было 12 участков, в прошлые года — 43, на 2020 год — 66 участков локального подтопления в плане вывоза снега, — сказал Захаров 19 марта.

Напомним, что в Бердске особое внимание уделяется 412 домам частного сектора, которые находятся в зоне подъема грунтовых вод. Там установлено 5 дренажных колодцев и 6 скважин наблюдения. Также в зону подтопления попали 35 многоквартирных домов. Их проверяют раз в день. Почти 6 тыс. кубометров вывезено снега от высоток. Общий объем вывезенного снега на данный момент по словам Захарова — 90 тыс. куб. метров. В зоне подтопления 40 тыс. кубометров, из них вывезено 23, осталось 18. В итоге должно быть вывезено 130 тыс. кубометров снега из Бердска.

Захаров рассказывал, что все службы находятся на связи с жителями — можно звонить в управление ЖКХ, ЕДДС. Звонки принимаются и в выходные дни. Приоритеты расставляются в зависимости от трагичности и серьезности ситуации. Тогда как начальник управления ЖКХ Максим Совбанов, напомним, говорил, что есть график расчистки дорог и вывоза снега. И он намерен его придерживаться. Напомним, видео застрявшей «Газели» в снегу после расчистки дороги муниципальными службами прислали жители ул. Калинина Бердска. Также они присылали видео застрявшей «скорой помощи» в снежном арыке. Медики пришли к 83-летней пациентке через 40 минут.