Установить на переезде из-за разбитой Toyota Land Cruiser автоматический шлагбаум вместо ручного просит РЖД власть Бердска

На переезде около железнодорожного вокзала 20 марта иномарка столкнулась с электричкой

Из-за нарушения правил дорожного движения водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» попал в ДТП на переезде районе железнодорожного вокзала и получил травмы различной степени тяжести 20 марта в Бердске. Об этом на совещании чиновников 23 марта сообщил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

Есть ли на переезде какие-либо препятствия? — спросил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Есть препятствие, светофор стоит, шлагбаум, работающий в ручном режиме. Мы на этот переезд неоднократно обращали внимание руководство железной дороги , чтобы установили автоматический шлагбаум. Но у них нет возможности. Раньше у них там был пост — был человек, который открывал и закрывал шлагбаум в ручном режиме. Теперь для них это затратно, — объяснил Василий Пономарев.

Евгений Шестернин поручил Пономареву подготовить обращение железнодорожникам о необходимости установки автоматического шлагбаума.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», электричка из Новосибирска сбила внедорожник на переезде в Бердске 20 марта. ДТП произошло около 16 часов на переезде через рельсы у железнодорожного вокзала на станции Бердск. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», выехав по непонятным причинам на переезд, попал под прибывающую электричку.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации перед приближающимся электропоездом №6619 Новосибирск – Черепаново. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу. Пассажиры и локомотивная бригада электропоезда не пострадали. Задержка пригородного состава составила 7 минут. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет, рассказали в РЖД.