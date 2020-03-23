23.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Установить на переезде из-за разбитой Toyota Land Cruiser автоматический шлагбаум вместо ручного просит РЖД власть Бердска

20:06 23.03.2020, Галина Панчева Фото: АвтоБердск
1 0

На железнодорожном переезде нередко случаются аварии из-за нарушений водителями правил дорожного движения.

Установить на переезде из за разбитой Toyota Land Cruiser автоматический шлагбаум вместо ручного просит РЖД власть Бердска
На переезде около железнодорожного вокзала 20 марта иномарка столкнулась с электричкой

Из-за нарушения правил дорожного движения водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» попал в ДТП на переезде районе железнодорожного вокзала и получил травмы различной степени тяжести 20 марта в Бердске. Об этом на совещании чиновников 23 марта сообщил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.

Есть ли на переезде какие-либо препятствия? — спросил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Есть препятствие, светофор стоит, шлагбаум, работающий в ручном режиме. Мы на этот переезд неоднократно обращали внимание руководство железной дороги , чтобы установили автоматический шлагбаум. Но у них нет возможности. Раньше у них там был пост — был человек, который открывал и закрывал шлагбаум в ручном режиме. Теперь для них это затратно, — объяснил Василий Пономарев.

Евгений Шестернин поручил Пономареву подготовить обращение железнодорожникам о необходимости установки автоматического шлагбаума.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», электричка из Новосибирска сбила внедорожник на переезде в Бердске 20 марта. ДТП произошло около 16 часов на переезде через рельсы у железнодорожного вокзала на станции Бердск. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо», выехав по непонятным причинам на переезд, попал под прибывающую электричку.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации перед приближающимся электропоездом №6619 Новосибирск – Черепаново. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу. Пассажиры и локомотивная бригада электропоезда не пострадали. Задержка пригородного состава составила 7 минут. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет, рассказали в РЖД.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы всегда соблюдаете ПДД?

Аноним, 23 марта 2020 17:12
Отдельно для долбодятлов г. Бердска пусть установят автоматическую подачу жел/бетонных блоков на переезд при приближении поезда!Это будет НОУ-ХАУ !Прославимся на всю страну!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин
21:15 23-03-2020
Усилит наказание за нарушение карантина по коронавирусу Мишустин
БердскНашла хозяев сбежавшая енотиха Варя после падения с березы во время спасательной операции в центре Бердска
21:07 23-03-2020
Нашла хозяев сбежавшая енотиха Варя после падения с березы во время спасательной операции в центре Бердска
Отдохнула в Испании и скрыла главный инфекционист Ставрополья. Заболела COVR-19. СК возбудил уголовное дело
21:00 23-03-2020
Отдохнула в Испании и скрыла главный инфекционист Ставрополья. Заболела COVR-19. СК возбудил уголовное дело
БердскРозыск: убил ударом ножа в грудь мужчину около бара "Галстук" и скрылся налётчик в Бердске 5
21:00 23-03-2020
Розыск: убил ударом ножа в грудь мужчину около бара
Как загадывать желание в Новолуние 24 марта 2020 года 1
20:48 23-03-2020
Как загадывать желание в Новолуние 24 марта 2020 года
Лекарство от коронавируса вылечило 6 пациентов за 5 дней во Франции
20:45 23-03-2020
Лекарство от коронавируса вылечило 6 пациентов за 5 дней во Франции
БердскДырка за дыркой: весна пришла на ул. Красная Сибирь в Бердске. Видеопоездка по измученной зимой улице 4
20:38 23-03-2020
Дырка за дыркой: весна пришла на ул. Красная Сибирь в Бердске. Видеопоездка по измученной зимой улице
БердскОпознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска 22
20:33 23-03-2020
Опознали по видео укравшего 5 бутылок шотландского виски в магазине «Ярче» жители Бердска
БердскНи одной свадьбы не отменили в ЗАГС жители Бердска. И сам ЗАГС не закрывает двери из-за коронавируса
20:30 23-03-2020
Ни одной свадьбы не отменили в ЗАГС жители Бердска. И сам ЗАГС не закрывает двери из-за коронавируса
Ушастый "Запорожец" советских времен стоил бы сейчас 838 тыс. рублей, как Kia Picanto 1
20:30 23-03-2020
Ушастый