Что должен уметь делать ребенок от 0 до 3 лет?

Первые три года жизни человека — это один из важнейших этапов развития. Сейчас ребенок не просто учится видеть, ползать, ходить, брать предметы и говорить, он познает мир, впитывает в себя все знания, замечает малейшие изменения в себе и в происходящем вокруг. Что важно знать о первых годах жизни вашего чада?
Что должны уметь
От 6 до 8 месяцев ожидаем появления первого зуба.
В год ребенок уже должен уметь ходить, возможно, это будут неуверенные шаги, хорошо ходит с поддержкой вокруг мебели, играет с мелкими предметами. Малыш понимает слова «нет» и «нельзя», говорит слова из двух слогов, понимает жесты, сам может помахать вам на прощание, у него появляется доминантная рука (правша или левша), умеет сортировать игрушки, перелистывать страницы. С года и до полутора лет ребенок уже изучил вас и ваши отношения, вы понимаете его, а он нашел контакт с вами. Пришла пора учиться общению с другими детьми, со сверстниками. Здесь в помощь маме приходят группы развития, где ребенок и мама вместе с педагогом-дошкольником и другими детьми, играючи увеличивают словарный запас, знакомятся с цифрами и буквами и развивают творческие способности. В этом процессе важен наставник – не мама – потому что с мамой процесс больше похож на игру, а преподаватель создаст атмосферу учебы, которая увлекает ребенка.
Полтора – два года – очень активная пора для малыша. Большую часть времени он проводит в движении, любит «читать» книжки и самостоятельно усаживаться за стол. Активно увеличивается словарный запас, ребенок умеет составлять предложения из трех слов, а любимая фраза «что это?». Умственные способности малыша непрестанно совершенствуются, поэтому больше общайтесь с ним на равных, рассказывайте об интересующих его предметах и вещах, чаще читайте и обязательно общайтесь со сверстниками. Есть дети, которые к двум годам больше молчат, чем говорят. Не нужно бить тревогу, если при этом ребенок хорошо понимает вашу речь, в этом случае, скорее, проявляется его характер. Дайте ему немного времени, и он будет говорить не хуже своих сверстников.
В три года ребенок уверенно стоит на ногах и бегает, повышается риск травм, и значит родителям стоит быть начеку. В это время уже можно отдать ваше чадо на танцы, если такая предрасположенность у него наблюдается. Возможно, что заниматься танцами ему в будущем не захочется, но его научат правильно двигаться и распоряжаться своим телом. Да и дома после занятий танцами станет спокойнее. Три года – это и пора всевозможных «почемучек». Не отмахивайтесь от вопросов малыша, попытайтесь доступно объяснить ему все интересующее. Употребляйте в разговоре с ним новые, более сложные слова, ведь пополнять словарный запас нужно постоянно.