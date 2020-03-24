Что должен уметь делать ребенок от 0 до 3 лет?

Помните, что в первые три года жизни закладывается так называемый фундамент для развития ребенка. То, какой у него будет характер, насколько развита память и эмоциональное состояние, во многом зависит от вас.

Первые три года жизни человека — это один из важнейших этапов развития. Сейчас ребенок не просто учится видеть, ползать, ходить, брать предметы и говорить, он познает мир, впитывает в себя все знания, замечает малейшие изменения в себе и в происходящем вокруг. Что важно знать о первых годах жизни вашего чада?

Что должны уметь



Безусловно, каждый ребенок развивается в своем темпе: кто-то рано поднимает голову, кто-то позже начинает ходить, а кто-то рано заговорил. Однако есть определенные рамки для каждого этапа. Пупочная ранка у большинства детей заживает к месяцу, приблизительно в это же время вы услышите первое «агу» и малыш начнет следить глазами за интересными объектами, чаще всего – лицами. В два месяца ребенок учится управлять своими ручками и старается схватить все, что только попадается в его ладошки. Многие родители в это время начинают занятия плаванием в бассейне. Поверьте, для ребенка это не будет лишним, наоборот, происходит стимуляция обменных процессов в организме, укрепление опорно-двигательного аппарата, часто у юных пловцов улучшается сон и аппетит. Дети, которые с раннего детства занимаются в воде, как правило, имеют более крепкий иммунитет и физическую выносливость. К полугоду малыш умеет переверчиваться, сидит с поддержкой за руки или спинку, контролирует положение головы, отлично ползает по-пластунски, берет предметы точным движением руки.От 6 до 8 месяцев ожидаем появления первого зуба.

В год ребенок уже должен уметь ходить, возможно, это будут неуверенные шаги, хорошо ходит с поддержкой вокруг мебели, играет с мелкими предметами. Малыш понимает слова «нет» и «нельзя», говорит слова из двух слогов, понимает жесты, сам может помахать вам на прощание, у него появляется доминантная рука (правша или левша), умеет сортировать игрушки, перелистывать страницы. С года и до полутора лет ребенок уже изучил вас и ваши отношения, вы понимаете его, а он нашел контакт с вами. Пришла пора учиться общению с другими детьми, со сверстниками. Здесь в помощь маме приходят группы развития, где ребенок и мама вместе с педагогом-дошкольником и другими детьми, играючи увеличивают словарный запас, знакомятся с цифрами и буквами и развивают творческие способности. В этом процессе важен наставник – не мама – потому что с мамой процесс больше похож на игру, а преподаватель создаст атмосферу учебы, которая увлекает ребенка.

Полтора – два года – очень активная пора для малыша. Большую часть времени он проводит в движении, любит «читать» книжки и самостоятельно усаживаться за стол. Активно увеличивается словарный запас, ребенок умеет составлять предложения из трех слов, а любимая фраза «что это?». Умственные способности малыша непрестанно совершенствуются, поэтому больше общайтесь с ним на равных, рассказывайте об интересующих его предметах и вещах, чаще читайте и обязательно общайтесь со сверстниками. Есть дети, которые к двум годам больше молчат, чем говорят. Не нужно бить тревогу, если при этом ребенок хорошо понимает вашу речь, в этом случае, скорее, проявляется его характер. Дайте ему немного времени, и он будет говорить не хуже своих сверстников.

В три года ребенок уверенно стоит на ногах и бегает, повышается риск травм, и значит родителям стоит быть начеку. В это время уже можно отдать ваше чадо на танцы, если такая предрасположенность у него наблюдается. Возможно, что заниматься танцами ему в будущем не захочется, но его научат правильно двигаться и распоряжаться своим телом. Да и дома после занятий танцами станет спокойнее. Три года – это и пора всевозможных «почемучек». Не отмахивайтесь от вопросов малыша, попытайтесь доступно объяснить ему все интересующее. Употребляйте в разговоре с ним новые, более сложные слова, ведь пополнять словарный запас нужно постоянно.



Помните, что в первые три года жизни закладывается так называемый фундамент для развития ребенка. То, какой у него будет характер, насколько развита память и эмоциональное состояние, во многом зависит от вас. Занимайтесь своим малышом, и это обязательно даст положительные результаты.