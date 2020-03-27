Сам предложил: не завели дело на полицейских после обвинения в вымогательстве 5000 руб. торговцем омывайкой из Бердска

Уголовное дело заведено только на самого торговца. Правда, сотрудники следствия обещают разобраться во всех деталях происшествия. Подозреваемый утверждает, что правоохранители разыграли целую сцену и показывали взглядом, куда нужно положить деньги.

Подозревают в даче взятки жителя Бердска

Завели уголовное дело за попытку дать взятку на торговца омывайки из Бердска. Напомним, мужчина написал заявления на полицейских в МВД и прокуратору за вымогательство 5000 руб. Максим Кожевников рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники МВД намекали ему на возможность откупиться за незаконную торговлю омывательной жидкость. У продавца еще не закончился надзорный срок после освобождения из колонии. Он не хочет снова в тюрьму.

На сайте Следственного комитета Новосибирской области появилась информация об этом деле. Там указано, что «сотрудник полиции отказался получить взятку, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам. Фигурант дела задержан с поличным сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» МВД России. В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому».

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», что будут делать сотрудники по заявлению подозреваемого о том, что сотрудник сам вымогал взятку, руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин отметил, что будут разбираться.

— Все будет проверено в рамках следствия, — сказал Чечулин 27 марта.

Предыстория

Супруги продавали омывательную жидкость на трассе Р-256 14 марта. Около 11 утра 14 марта к ним подъехали полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и оформили протокол за незаконную торговлю. Опечатали 66 бутылок по 5 л. Сказали, что повезут на экспертизу, если вода не содержит отравляющего состава, то воду вернут. Поэтому муж и жена без проблем согласились.

— Чтобы торговать этой жидкостью нужна лицензия. У нас этой лицензии, конечно, нет. Кроме того нельзя торговать на трассе. Мы думали, что нам выпишут штраф, но нас пригласили в отделение, — рассказывал Максим Александрович 16 марта.

Софья отметила, что полицейские объяснили это тем, что нужно оформить объяснительную в электронном виде. По рассказу супругов, в это время на второй этаж с одним из полицейских поднялся мужчина. Тут же вскоре спустился и прошел в кабинет рядом с ними. При этом бросил фразу — «Ну все, наторговался водичкой, сейчас может что решим». Максим отметил, что сразу заподозрил неладное. Он подумал, что мужчина этот — подставное лицо. По его мнению, все это было специально организовано.

— Я зашел в кабинет и говорю — зачем вся эта постановка? У меня нет пяти тысяч рублей, чтобы все решить. Есть только полторы. А полицейский показал глазами на книгу с уголовным кодексом, — рассказывал Максим Кожевников.

По словам Максима, полицейский взглядом намекал ему на то, чтобы он положил деньги в книгу с кодексом. Парень вышел к жене, взял у нее деньги. Вернулся и положил их в книгу. После этого полицейский набрал номер телефона и буквально через секунду зашли еще два полицейских и начали оформлять попытку дать взятку.

Что будет дальше?

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт задержания. В подразделении собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться. Тогда как в главном управлении собственной безопасности МВД России дежурный офицер посоветовал, чтобы супруги написали заявление в МВД и прокуратуру, что они и сделали.

Напомним, что в тексте не названы имена полицейских, так как в этой ситуации должны сначала разобраться сотрудники внутренней безопасности.

Чем решится разбирательство — читайте продолжение в ближайшее время.