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Закроют кассы РКЦ по приему коммунальных платежей с 28 марта по 3 апреля в Бердске. Пени за эти дни не взимают

17:27 27.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Ограничения вводятся из-за коронавируса по указу Путина. С 4 апреля посетителей станут запускать по числу открытых касс в целях недопущения столпотворения и распространения инфекции.

Закроют кассы РКЦ по приему коммунальных платежей с 28 марта по 3 апреля в Бердске. Пени за эти дни не взимают
В Бердске работают 10 пунктов приема коммунальных платежей РКЦ

На период объявленных Путиным по все стране каникул закрываются все кассы РКЦ в Бердске, которые принимают от населения платежи за услуги ЖКХ. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 марта, руководитель Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов, кассы не будут работать с 28 марта по 3 апреля включительно.

— В эти дни кассы РКЦ закрыты для приема населения. 4 апреля все кассы работают в штатном режиме. Пени за эти дни начисляться не будет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Масимов.

Пени за этот период набежать не успеет. Она начисляется на 32-й день, а срок оплаты — 10-е число.

По словам Рамиза Масимова, с 4 апреля вход в кассы ограничивают — по числу работающих кассиров. Таким образом исключают столпотворение и возможность распространения инфекции.
— Люди будут ждать на улице. Если работает два окна, значит, заходят два человека. Кассиры работают в масках, каждые полчаса они протирают рабочее место, — отметил Масимов, напомнив, что в Бердске открыты 10 пунктов приема платежей РКЦ.

Руководитель РКЦ оповестил об изменении графика и условий работы касс вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова на совещании, посвященном деятельности служб ЖКХ в затяжные выходные, которое прошло в пятницу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на дистанционное общение с собственниками жилья из-за коронавируса перешла и управляющая компания СКС, которую тоже возглавляет Масимов. Жалобы и обращения принимают по телефону и по электронной почте.

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