Убившего на первом свидании и закопавшего труп девушки судят за угрозы расправиться с прокурором в Бердске

Петр Щербаков отбывает 14 лет за то, что жестоко расправился с жительницей Новосибирска. Одновременно идут процессы по угону им Toyota RAV4 погибшей и по оскорблению гособвинителя.

Осужденный за хладнокровное убийство Петр Щербаков не скоро выйдет на свободу

На 16 апреля Бердский городской суд перенес заседание по уголовному делу Петра Щербакова. Он отбывает срок в 14 лет в колонии строго режима за убийство на первом свидании жительницы Новосибирска в ноябре 2018 года. Но марте 2020-го он снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз его обвиняют в угрозе расправой гособвинителю и неуважении к суду. Последнее заседание под председательством судьи Екатерины Беловой состоялось 25 марта.

Таким образом, осужденный за тяжкое преступление является одновременно участником двух судебных процессов. Последний инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел летом 2019 года. Щербаков, находясь под стражей, решил признаться в угоне Toyota RAV4, принадлежащей убитой им Елене Кривоносовой. По этому поводу начался судебный процесс. Щербакову инкриминируют ст. 158 УК РФ — кража.

На одном из заседаний подсудимый заявил об отводе гособвининтеля — помощника прокурора Бердска Анны Беловой. В ее отношении Щербаков позволил себе оскорбительные высказывания в нецензурной форме, бросил в нее из «клетки» брошюру УПК и пригрозил расправой. Процесс вел председатель Бердского горсуда Павел Яковинов.

-Государственное обвинение поддерживала старший помощник прокурора Бердска Анна Белова. 8 июля при рассмотрении ходатайства об отводе гособвинителя обвиняемый высказал неуважение путем оскорбления, а также бросив в него печатный экземпляр комментариев к Уголовно-процессуальному кодексу РФ и канцелярскую ручку. За такое циничное поведение теперь обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, — рассказал подробности старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Кроме того, по его словам, в следующем судебном заседании Щербаков оскорбил другого государственного обвинителя, чему тоже «будет дана правовая оценка после получения соответствующего протокола».

Циничное убийство

18 ноября 2018 года оставлен без изменения приговор суда по обвинению в убийстве женщины в Бердске. Приговором Бердского городского суда от 7 июля 2018-го осужден ранее судимый 34-летний Петр Щербаков за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 325.1, ч. 1 ст. 318 УК РФ. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.

Он признан виновным в убийстве, неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенном из корыстной заинтересованности; применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Судом установлено, что вечером 26 июня 2017 года на ул. Промышленной в Бердске Щербаков, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля «Тойота Рав-4» под управлением потерпевшей, с которой он познакомился на сайте «Одноклассники» в сети интернет, нанес ей в ходе ссоры не менее 5 ударов ножом в грудь, область сердца и живота. В результате женщина скончалась на месте происшествия от массивной кровопотери.

После убийства Щербаков спрятал труп погибшей в багажник и скрылся с места происшествия за рулем автомобиля, который через некоторое время оставил в Ленинском районе Новосибирска, а сам поехал на такси на дачу к знакомым.

На следующее утро он направился на угнанном автомобиле в Искитимский район, где в лесу закопал труп, после чего избавился от ножа и одежды потерпевшей.

В ночь на 30 июня 2017-гоу дома по ул. Пришвина, 2/1 Щербаков снял государственные регистрационные знаки с автомобиля «АУДИ А4» и установил их на угнанный им автомобиль, чтобы беспрепятственно ездить на нем.

2 июля возле дома по ул. Ленина в Бердске Щербаков был остановлен сотрудником полиции за совершение административного правонарушения, поскольку следовал в ночное время суток с выключенными фарами. Щербаков применил насилие в отношении представителя власти: с силой закрыл дверь автомобиля, включил заднюю скорость и проехал по ноге сотрудника полиции, протащив его на двери автомобиля 50 метров, в результате чего причинил ему поверхностные раны на руках.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на первом свидании Щербаков убил 40-летнюю жительницу Новосибирска Елену Кривоносову. В ходе следствия установлено, что Щербаков обокрал потерпевшую после убийства. Он забрал ее сумку стоимостью 11 000 рублей, 5000 рублей наличными, меховые накидки на сидения за 8000 рублей и телефон за 11 000 рублей.

Защита Щербакова настаивала на убийстве в состоянии аффекта и просила переквалифицировать статью. По ней предусмотрено гораздо меньшее наказание. Дескать, агрессивно он отреагировал на реплику о его мужских способностях. Подсудимый не признал вину по эпизоду, связанному с сопротивлением сотрудникам полиции, просил оправдать его по обвинению в краже. Обвинение не возражало против последнего. Все остальные эпизоды легли в основу приговора и наказания.

Адвокатом и осужденным поданы апелляционные жалобы об изменении приговора в связи недоказанностью, по их мнению, вины Щербакова в совершении указанных преступлений.

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор суда в отношении Щербакова в части квалификации действий и назначенного наказания, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

справка

Статья 296 УК РФ. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования

1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 297 УК РФ. Неуважение к суду



1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, —наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.