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Общество / Стиль жизни

Восхитительный секс на карантине: 7 способов добиться неземного удовольствия

20:39 30.03.2020 Фото: pxhere.com
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Смотрите вместе “клубничку”, делитесь идеями и не бойтесь пробовать новое.

Восхитительный секс на карантине: 7 способов добиться неземного удовольствия
Классный секс — это безопасный секс
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Восхитительный секс на карантине: 7 способов добиться неземного удовольствия

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Карантин закрыл людей по домам. Чем заняться теперь? Все взрослые, у кого есть любимый человек, знают простой ответ на этот вопрос. Но как сделать секс в паре настоящей феерией, чтобы он был как в фильмах, а не становился ежедневной рутиной? Предлагаем 7 привычек, которые сделают вашу близость лучше.

  1. Ухаживайте за телом. За всем телом без исключения. Пусть у вас будет шелковистая мягкая кожа, ухоженные ступни, чистые и ароматные волосы. И конечно, не забывайте об интимных участках — используйте мыло для интимной гигиены и всевозможные крема, следите за здоровьем деликатных зон.

  2. Ролевые игры и переодевания — это непременно внесет разнообразие в вашу интимную жизнь. Пусть фантазия подсказывает вам, кем быть — полицейским и грабительницей, сексапильной медсестрой и нахальным пациентом, да хоть Красной шапочкой и Волком. Главное, это чтоб обоим было по душе.

  3. Предохраняйтесь! Ну, здесь все просто. Классный секс — это безопасный секс. Тем более, многие презервативы с различным рельефом и запахами могут стать отличными “помощниками” в ваших любовных играх.

  4. Лубриканты — пользуясь лубрикантами, вы сделаете проникновение более плавным и нежным, и перестрахуетесь от многих травм, если будете пробовать альтернативные виды секса. Выбирайте лубриканты на масляной, водной или силиконовой основе с различными запахами и даже вкусами (лубриканты бывают и съедобными, для орального секса).

  5. Используйте игрушки для взрослых, чтобы разнообразить ощущения. Всевозможные вибраторы, наручнки, плеточки — это внесет в вашу интимную жизнь элемент игры и подарит незабываемые впечатления.

  6. Говорите о сексе — и чем откровеннее, тем лучше. “Мне нравится, когда ты…” “я хотел(а) бы, чтобы мы….”, “как насчет того, чтобы…”. И называйте части тела своими именами, или используйте для них милые прозвища вроде “киска” или “дружочек”. Это очень возбуждает, а также помогает установить доверие между партнерами.

  7. Экспериментируйте! Читайте и смотрите вместе “клубничку”, делитесь идеями и не бойтесь пробовать новое.

Источник: Znaj.ua

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