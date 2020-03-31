Вернули зарплаты врачам ЦГБ после статьи «Курьер. Среда. Бердск» в Бердске

Врачи ЦГБ добились возврата полученных выплат

Медикам ЦГБ Бердска вернули недополученные в марте деньги, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили несколько источников в больнице.

«Деньги вернули вместе с авансом, полную сумму», — рассказали врачи.

Напомним, медикам срезали «баллы» — стимулирующую надбавку. Некоторые недосчитались в семейном бюджете порядка 10-15 тысяч рублей.

«Со всех сняли по 20 баллов. В деньгах у меня порядка 10 тысяч рублей. Нам объяснили, что поликлиника не выполнила план в январе — и стационары, и поликлиническая служба. Что это за план, какие показатели в него входят, как считают — выполнили мы или нет — мы не знаем. С кардиологов сняли, со скорой сняли, с детской сняли, с терапевтической службы тоже. Говорят, что части зарплаты лишились все, кроме управленцев. Еще у санитарок не сняли — там уже нечего резать», — рассказывали собеседники «Курьер.Среда. Бердск».

Стоит отметить, что не так давно прокуратура Бердска обязала выплатить бердскую ЦГБ 11,3 млн рублей поставщикам медикаментов, продуктов питания и иных услуг.