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Вернули зарплаты врачам ЦГБ после статьи «Курьер. Среда. Бердск» в Бердске

18:00 31.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Напомним, медики жаловались, что им срезали по 10-15 тысяч рублей якобы из-за невыполнения «плана».

Вернули зарплаты врачам ЦГБ после статьи «Курьер. Среда. Бердск» в Бердске
Врачи ЦГБ добились возврата полученных выплат

Медикам ЦГБ Бердска вернули недополученные в марте деньги, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили несколько источников в больнице.

«Деньги вернули вместе с авансом, полную сумму», — рассказали врачи.

Напомним, медикам срезали «баллы» — стимулирующую надбавку. Некоторые недосчитались в семейном бюджете порядка 10-15 тысяч рублей.

«Со всех сняли по 20 баллов. В деньгах у меня порядка 10 тысяч рублей. Нам объяснили, что поликлиника не выполнила план в январе — и стационары, и поликлиническая служба. Что это за план, какие показатели в него входят, как считают — выполнили мы или нет — мы не знаем. С кардиологов сняли, со скорой сняли, с детской сняли, с терапевтической службы тоже. Говорят, что части зарплаты лишились все, кроме управленцев. Еще у санитарок не сняли — там уже нечего резать», — рассказывали собеседники «Курьер.Среда. Бердск».

Стоит отметить, что не так давно прокуратура Бердска обязала выплатить бердскую ЦГБ 11,3 млн рублей поставщикам медикаментов, продуктов питания и иных услуг.

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От редакции

Победа?

Работник ЦГБ, 31 марта 2020 19:13
Врачам, медсестрам вернули, но частично. Зав.отд. Ничего не вернули, т. К. Они, якобы - Администрация, и больных не касаются. Где логика?

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