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Огромные очереди в Сантимо в последний день перед режимом жесткой самоизоляции с 31 марта в Бердске

22:45 31.03.2020 Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Примерно 20 — 30% покупателей стояли в очередях в масках, люди без масок чаще всего смеялись и отпускали колкие шуточки в адрес тех, кто надел на себя защиту.

Огромные очереди в Сантимо в последний день перед режимом жесткой самоизоляции с 31 марта в Бердске
В последний вечер перед режимом самоизоляции Бердчане ринулись закупаться

Сегодня, в районе 18.00 в супермаркетах можно было наблюдать бешеный ажиотаж и спрос покупателей, перед введением режима жесткой самоизоляции с 20.00 31 марта, по постановлению губернатора Андрея Травникова. Очереди на кассах магазина «Сантимо» были протянуты вдоль торговых рядов и загибались дальше, люде не соблюдали рекомендованную дистанцию в 1,5 метра, работниками магазина это никак не отслеживалось. Но на входе стояли антисептики и одноразовые перчатки, которые каждый мог взять в добровольном порядке.

Примерно 20 — 30% покупателей стояли в очередях в масках, люди без масок чаще всего смеялись и отпускали колкие шуточки в адрес тех, кто надел на себя защиту. Большинство горожан набирали продукты питания: молочку, крупы, мясо. А у некоторых были весьма интересные наборы в преддверии самоизоляции: пару бутылок водки, санитайзер и большая упаковка туалетной бумаги, так же попадалась тележка полная пива и тушенки.

На кассах данного супермаркета в продаже стоят 50 мл антисептики для рук, ценой около 140 рублей. Некоторые люди вольно или не вольно пользовались этой сподручной возможностью взять актуальный товар, который теперь, возможно, станет популярнее жвачки или батончика шоколада.

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От редакции

Вы еще выходили сегодня на улицу? Надеваете маску?

Аноним, 31 марта 2020 23:06
Всякая шутка хороша...до поры.
Аноним, 31 марта 2020 23:14
На неделю в запой, а потом шары протрешь а все вымерли.
Ввп, 31 марта 2020 23:42
Ни в продсибе ни в монетке ни в ярчеив это время не было таких толп
Аноним, 01 апреля 2020 00:21
Вот он.....рассадник инфекций

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