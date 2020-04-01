Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске

С 8 часов вечера до 8 часов утра запрещено выходить на улицу в Бердске тем, кто не попадает под исключение — работает на непрерывном производстве или в разрешенных торговых точках. Они должны иметь специальные справки и носить с собой паспорт.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров имеет справку

С 20 часов вторника, 31 марта, в Бердске вводится запрет на выход из дома — ограничено в передвижении по городу из-за распространения коронавируса. С 8 вечера до 8 утра отныне в целях самоизоляции запрещено выходить на улицу. Об этом сегодня вечером рассказал на брифинге вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров на тему новых «карантинных» мер.

Ограничения, по его словам, касаются всех за исключением тех бердчан, которые работают на непрерывном производстве или в сферах, которые не закрывают на карантин. К ним относятся продуктовые магазины, торговые точки, продающие товары первой необходимости, аптеки и больницы.

Люди, подпадающие под исключение обязаны иметь с собой справку от работодателя с его печатью и подписью, а также свой паспорт. И предъявлять документы по первому требования надзорных органов, к примеру, полицейских. Впрочем, как заявил Захаров, пока не отрегулирована процедура наказания нарушителей. Но он полагает, что все должны проявлять сознательность и сидеть дома.

— Для передвижения по городу будет необходима справка с места работы… Человек должен перемещаться с паспортом. Необходимую справку я получил. С ней я могу передвигаться по улицам Бердска. Начиная с сегодняшнего дня, — прокомментировал Захаров.

Он отметил, что ограничения вводятся согласно постановлению губернатора на всей территории Новосибирской области с 20 часов 31 марта до полуночи 5 апреля. Вопросы санкций, по его словам, нужно задавать МВД и Росгвардии.

Разрешено в течение дня выходить за продуктами, в аптеку и выгуливать собаку.

Владимир Захаров продемонстрировал свою справку, подтверждающую то, что он действительно является сотрудником администрации Бердска.

Образец справки