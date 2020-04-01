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Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице-мэр Захаров в Бердске

10:23 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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С 8 часов вечера до 8 часов утра запрещено выходить на улицу в Бердске тем, кто не попадает под исключение — работает на непрерывном производстве или в разрешенных торговых точках. Они должны иметь специальные справки и носить с собой паспорт.

Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице мэр Захаров в Бердске
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров имеет справку

С 20 часов вторника, 31 марта, в Бердске вводится запрет на выход из дома — ограничено в передвижении по городу из-за распространения коронавируса. С 8 вечера до 8 утра отныне в целях самоизоляции запрещено выходить на улицу. Об этом сегодня вечером рассказал на брифинге вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров на тему новых «карантинных» мер.

Ограничения, по его словам, касаются всех за исключением тех бердчан, которые работают на непрерывном производстве или в сферах, которые не закрывают на карантин. К ним относятся продуктовые магазины, торговые точки, продающие товары первой необходимости, аптеки и больницы.

Люди, подпадающие под исключение обязаны иметь с собой справку от работодателя с его печатью и подписью, а также свой паспорт. И предъявлять документы по первому требования надзорных органов, к примеру, полицейских. Впрочем, как заявил Захаров, пока не отрегулирована процедура наказания нарушителей. Но он полагает, что все должны проявлять сознательность и сидеть дома.

— Для передвижения по городу будет необходима справка с места работы… Человек должен перемещаться с паспортом. Необходимую справку я получил. С ней я могу передвигаться по улицам Бердска. Начиная с сегодняшнего дня, — прокомментировал Захаров.

Он отметил, что ограничения вводятся согласно постановлению губернатора на всей территории Новосибирской области с 20 часов 31 марта до полуночи 5 апреля. Вопросы санкций, по его словам, нужно задавать МВД и Росгвардии.

Разрешено в течение дня выходить за продуктами, в аптеку и выгуливать собаку.

Владимир Захаров продемонстрировал свою справку, подтверждающую то, что он действительно является сотрудником администрации Бердска.

Какой должна быть справка от работодателя в условиях самоизоляции? Пример справки на видео показал вице мэр Захаров в Бердске

Образец справки

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От редакции

Вам выдали справку?

Михаил, 31 марта 2020 18:51
Он сам только что это придумал и напечатал? Откуда работодатели могут знать о какой-то справе, если об этом никто не сообщил?
АЛЕНА, 31 марта 2020 21:54
Нам выдали
Аноним, 31 марта 2020 18:53
Аптеки и магазины тоже будут работать до 20.00, не если выходить нельзя без "справки"?!..
Аноним, 31 марта 2020 19:07
В юридической науки нет такого термина самоизоляция, есть режим ЧС который объявляет и подписывает президент - это что за выдумки власти России, никто не хочет брать ответственность на себя, вот и выкручиваются как могут...
Аноним, 31 марта 2020 20:44
Евгений, карантин - это и есть чрезвычайная ситуация! Так что ссылочка ваша не в тему
Аноним, 01 апреля 2020 10:46
Евгений, 31 марта 2020 19:54
Карантин никто не объявлял, был введен новый термин "самоизоляция", юридичесого определения которому нет ни в каком кодексе РФ.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/40310b846fcbcbc143f7d94d386b3546f00ba6e4/
Михаил, 31 марта 2020 19:24
Я вот не понял прикола, нельзя будет выходить поле 20.00? Т.е. все люди, которые могли спокойно придти в супермаркет после 20.00 должны будут посетить его до 20.00, тем самым создавая большое количество покупателей единовременно. Вам не кажется, что это наоборот хуже?
назарик, 31 марта 2020 19:30
Вы действительно не поняли. В 20.00 сегодня вводятся все ограничения. И будут действовать круглосуточно. 20.00 сегодня - начало режима самоизоляции.
Аноним, 01 апреля 2020 10:36
Назарик, цитата: С 8 часов вечера до 8 часов утра запрещено выходить на улицу в Бердске тем, кто не попадает под исключение

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/04/01/531706-kakoj-dolzhna-byt-spravka-ot-rabotodatelya-v-usloviyax-samoizolyacii-primer-spravki-pokazal-vice-mer-zaxarov-v-berdske
Аноним, 31 марта 2020 19:30
комендантский час?
Аноним, 31 марта 2020 19:33
Форма справки бестолковая. Любой работодатель "Рога и Копыта" даст своим работникам такую справку. А дальше эта фирма окажется в длинной цепочке либо непрерывного производства либо обеспечения товарами первой необходимости. Только КТО это будет отслеживать???
Аноним, 31 марта 2020 20:45
Вы тоже оценили масштаб показухи? )
Аноним, 01 апреля 2020 00:52
Отвечаю для особо умных, все организации имеющие право работать в карантин внесены уже в реестр. И очень легко проверить разрешено или нет. Хотите заплатить штраф мошенничайте, только по итогу обманите сами себя.
Аноним, 31 марта 2020 21:18
С такой справкой ни какая инфекция не страшна.
Аноним, 31 марта 2020 21:24
Данная справка позволяет Захарову передвигаться по городу только 31.03.2020. Завтра 01.04.2020 она уже не действительна.
Аноним, 31 марта 2020 21:49
НВР:
Да
Аноним, 31 марта 2020 23:03
А как правильно предъявлять справку, ведь необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). Велика вероятность подцепить вирус от проверяющего.
Анноним, 31 марта 2020 23:17
Где гарантии того, что проверяющих из надзорных органов не является носителем вируса? Представляете сколько работающих людей можно заразить через такие проверки?
Аноним, 01 апреля 2020 00:13
А ночной вирус с 8 вечера до 8 утра более опасен, чем дневной?
Аноним, 01 апреля 2020 01:03
Mозг включайте уже
Аноним, 01 апреля 2020 01:40
Да весь город должен быть благодарен Бердским чиновникам, находящимся на передовой в войне с пандемией.
Новый мэр, 01 апреля 2020 09:13
Прикольно было бы если на справке выданной Захарову,стояла бы подпись Захарова.
Аноним, 01 апреля 2020 10:49
Это справка из палаты номер6? Это нарушение конституционных прав.
Где дороги?

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