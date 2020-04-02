Школьники облили бензином и подожгли 10-летнего мальчика в Пензе. Ребенок погиб

Следственный комитет начал расследование

Сегодня в средствах массовой информации опубликован материал, касающийся гибели 10-летнего мальчика в Пензенской области в 2016 году. В нем сообщается, что на протяжении длительного времени руководство школы, в которой учился ребенок, не реагировало на жалобы родственников о противоправных действиях других учеников по отношению к малолетнему. Впоследствии мальчик скончался, получив сильнейшие ожоги. По утверждениям врачей и родственников, сам он, еще находясь в сознании, говорил о том, что его облили и подожгли.

В материале сообщается о ненадлежащей работе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, которым было известно о происходящем, однако информация о совершении группой подростков иных преступлений различной степени тяжести игнорировалась. Также критикуется работа следователей регионального следственного управления СК России, которые, по утверждению автора материала, не приняли необходимых мер к установлению реальной картины произошедшего, не зафиксировали показания врачей и иных лиц, говоривших о поджоге ребенка.

В связи с этим Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению, в производстве которого находится уголовное дело об обстоятельствах произошедшего, доложить о ходе расследования. Также глава ведомства поручил доложить о мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении сотрудников регионального следственного управления по Пензенской области, которые ненадлежащим образом организовали расследование уголовного дела на первоначальном этапе и игнорировали многочисленные жалобы и обращения потерпевших.

Источник: Следственный комитет РФ