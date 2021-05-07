Бензин независимым АЗС продавать по рыночным ценам обязал Мишустин крупных нефтяников

Премьер Михаил Мишустин обязал нефтяников продавать бензин независимым АЗС по рыночным ценам. Такой подход «снизит риски монопольного ценообразования», считают в правительстве. Глава кабмина принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо, сообщается на сайте правительства 7 мая.
Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил Мишустин.
Как сказано в документе, крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.
"Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС", - уточнили в правительстве.
Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее – только железнодорожные поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар.
"Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику", - считают в кабинете министров.
1 мая в России вступил в силу новый механизм демпфера, от которого зависят цены на автомобильное топливо внутри страны. Власти надеются, что принятые меры позволят стабилизировать ценники на российских автозаправках.