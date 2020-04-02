Не чихай мне в лицо: Как не заболеть CODID-19 в общественном транспорте?

Не убегайте от тех, кто чихнул. Вы должны быстро отвернуться от этого человека и на несколько секунд задержать дыхание.Лучше не занимайте место в конце салона. Все потоки воздуха направляются именно туда. Лучше всего находиться в середине.

Бердчане не могут пользоваться льготами в маршрутных такси

Большинство людей на планете ежедневно пользуется общественным транспортом. Мы используем метро, автобусы, троллейбусы и трамваи, чтобы добраться на работу, в магазин или просто к друзьям. При этом каждая наша поездка в салоне, заполненном другими людьми, — это большой риск для здоровья, особенно во время эпидемии коронавируса. Как пользоваться общественным транспортом и не заразиться опасными болезнями?

Одевайтесь в соответствии с погодными условиями

Если на улице холодно, а остановка общественного транспорта совсем рядом с вашим домом, это не повод выходить на улицу в легкой одежде. В салоне автобуса, к примеру, могут быть открыты окна или быть сыро, что увеличит риск подхватить вирус.

Выбирайте правильное место

Полностью избегать больных в общественном транспорте невозможно. Но снизить риск заражения можно. Если кто-то с вами рядом кашлянул или чихнул, не стоит убегать в другой конец салона, возбудитель болезни быстро распространяется по воздуху в закрытом помещении. Вы должны быстро отвернуться от этого человека и на несколько секунд задержать дыхание. Кроме того не занимайте место в конце салона. Все потоки воздуха направляются именно туда. Лучше всего находиться в середине.

Старайтесь не прикасаться к различным поверхностям

Сделать это можно только, если вы будете ехать сидя. Кроме того не прикасайтесь к своему лицу и попробуйте оплачивать свой билет при помощи карты, поскольку на бумажных деньгах может таиться множество вирусов.

Откажитесь от употребления пищи в транспорте

Не стоит есть или пить в салоне. С грязными руками в организм может попасть опасный вирус.

Старайтесь не пользоваться метрополитеном

В метро, как правило, нет нормальной циркуляции воздуха, он более влажный. Потому риск заболеть гораздо выше. Отдавайте предпочтение наземному транспорту.

Избегайте переполненного транспорта

Если у вас есть немного времени, пропустите забитый людьми автобус. Дождитесь следующего транспортного средства. Чем меньше людей, тем ниже риск заразиться.

Источник: medicinform.net