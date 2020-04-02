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Посадить рэпера Гуфа на 3 года готовы зоозащитники. После собачьих боев он попал в психиатрическую лечебницу

16:06 02.04.2020 Фото: скриншот
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В Stories в Instagram Гуф опубликовал видео, на котором натравливает своего пса на другого. Эти «собачьи бои» рэпер сопроводил смехом и малопонятной речью, смысл которой в том, что его питомец — молодец.

Посадить рэпера Гуфа на 3 года готовы зоозащитники. После собачьих боев он попал в психиатрическую лечебницу
Поведение рэпера возмутило его подписчиков и других пользователей, а зоозащитники пригрозили артисту уголовным делом

Российский рэпер Гуф натравил своего пса на соседского и снимал это на видео. Против скандального исполнителя ополчилась вся сеть. Также ему может грозить тюремный срок.
По большей мере неадекватное поведение российского рэпера Гуфа, пристрастного к тяжелом наркотическим веществам, для которого психбольница уже стала, как второй дом, давно никого не удивляет. Но последняя выходка исполнителя не может оставаться безнаказанной.

В Stories в Instagram Гуф опубликовал видео, на котором натравливает своего пса на другого. Эти «собачьи бои» рэпер сопроводил смехом и малопонятной речью, смысл которой в том, что его питомец — молодец.

Когда на место событий пришел хозяин другого пса, Гуф укорил его за то, что он выгуливает собаку без ошейника.

Поведение рэпера возмутило его подписчиков и других пользователей, а зоозащитники пригрозили артисту уголовным делом. Так, Алексею Долматову может грозить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или срок до трех лет.


Позже высказалась насчет Гуфа его бывшая жена Айза Анохина и сообщила, что рэпер снова попал в психиатрическую лечебницу.

Источник: hochu.ua

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