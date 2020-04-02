Посадить рэпера Гуфа на 3 года готовы зоозащитники. После собачьих боев он попал в психиатрическую лечебницу

Российский рэпер Гуф натравил своего пса на соседского и снимал это на видео. Против скандального исполнителя ополчилась вся сеть. Также ему может грозить тюремный срок.
По большей мере неадекватное поведение российского рэпера Гуфа, пристрастного к тяжелом наркотическим веществам, для которого психбольница уже стала, как второй дом, давно никого не удивляет. Но последняя выходка исполнителя не может оставаться безнаказанной.
В Stories в Instagram Гуф опубликовал видео, на котором натравливает своего пса на другого. Эти «собачьи бои» рэпер сопроводил смехом и малопонятной речью, смысл которой в том, что его питомец — молодец.
Когда на место событий пришел хозяин другого пса, Гуф укорил его за то, что он выгуливает собаку без ошейника.
Поведение рэпера возмутило его подписчиков и других пользователей, а зоозащитники пригрозили артисту уголовным делом. Так, Алексею Долматову может грозить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или срок до трех лет.
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Пишем заявления на Алёшу Долматова, в простонароде артист Гуф @therealguf И просим привлечь эту «звезду» к уголовной, административной ответственности. А там может у Алёши и посерьёзнее чего найдут. Ссылка в шапке нашего профиля, присоединяйтесь 👆 #зооправо #гуф #гуф_живодер #гуфизвинисьпередлабродором
Источник: hochu.ua