Огромная озоновая дыра впервые появилась над Арктикой

Эта озоновая дыра площадью в шесть миллионов квадратных километров. Причина ее образования не фреоны, как это получилось в случае в Антарктидой, а глобальные изменения климата.

Пока эта озоновая дыра не представляет большой опасности для местной жизни

Над Арктикой образовалась огромная озоновая дыра площадью в шесть миллионов квадратных километров. Об этом пишет журнал Nature.

Причина ее образования не фреоны, как это получилось в случае в Антарктидой, а глобальные изменения климата.

В этом году в Арктике накопились огромные массы ледяного воздуха, запертого высотными вихрями. Ледяного воздуха оказалось даже больше, чем в рекордно холодную зиму 1979 года. По этой причине озоновый слой начал разрушаться, а истощенная область в три раза превысила территорию всей Гренландии. Во второй половине марта содержание озона на высоте 18 километров уменьшилось на 90 процентов — до 0,3 частей на миллион вместо стандартных 3,5 частей.

По словам Мартина Дамериса из Немецкого аэрокосмического центра в Оберпфаффенхофене, этот случай можно назвать первым появлением настоящей озоновой дыры над Северным полюсом.

Пока эта озоновая дыра не представляет большой опасности для местной жизни — Солнце только начинает подниматься высоко над полярным горизонтом и излучение пока не очень сильное. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ее поведения в ближайшие недели. Дело в том, что дыра может сместиться в низкие населенные широты.

Одновременно с этим процессом может начаться и восстановление озонового слоя, связанного с потеплением и уходом холодных масс воздуха. Все это должно привести к затягиванию озоновой дыры.

Источник: РГ