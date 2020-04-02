Фото: это так в Бердске контролируют самоизоляцию? Про обработку подъездов вообще мухи не поют!

Пора бы уже Вам как журналистам и к Президенту обратиться, даже не к Губернатору, т. к. в Новосибирске тоже не лучше.

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:

Это так наша Администрация контролирует исполнение мер по предотвращению распространения коронавируса. Это не самый многолюдный район Бердска. Про санитарную обработку подъездов и территорий и мухи не поют. Пора бы уже Вам как журналистам и к Президенту обратиться, даже не к Губернатору, т. к. в Новосибирске тоже не лучше.