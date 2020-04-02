На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
Это так наша Администрация контролирует исполнение мер по предотвращению распространения коронавируса. Это не самый многолюдный район Бердска. Про санитарную обработку подъездов и территорий и мухи не поют. Пора бы уже Вам как журналистам и к Президенту обратиться, даже не к Губернатору, т. к. в Новосибирске тоже не лучше.
Фото: это так в Бердске контролируют самоизоляцию? Про обработку подъездов вообще мухи не поют!
Пора бы уже Вам как журналистам и к Президенту обратиться, даже не к Губернатору, т. к. в Новосибирске тоже не лучше.
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
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Аноним, 02 апреля 2020 20:56
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