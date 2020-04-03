Не будет новой школы в Лебедевке, сказало правительство Новосибирской области. А сельчане уже и землю нашли

В начале 2020 года жители села в группе Whats App начали активно выбирать земельный участок под строительство новой школы. Мол, власть успокоила — деньги на новую школу есть. Но власть региона другого мнения.

Школа 1961 года постройки не считается аварийной и ветхой

С 2010 года жители села Лебедевка Искитимского района «выбивают» школу в родном селе. По словам родителей, чьи дети ходят в учебное заведение 1961 года постройки, школа ветхая, в любой момент может произойти ЧС, которое закончится трагедией. Куда только жители села не писали, даже президенту России Владимиру Путина. И всегда получали отписки.

А в августе 2019 года школу Лебедевки проинспектировал глава Искитимского района Олег Лагода. Тогда он отметил, что вопрос строительства пристройки к существующей школе актуален. В том же году решался вопрос с земельным участком. Там, где планировалось строительство, не хватало полтора гектара земли.

— На проект и строительство пристройки нужны большие суммы, но это делать надо, потому что мощности существующей школы уже не хватает, а допустить обучение в две смены нельзя. Будем делать все, что возможно. Сейчас выполняем все правила, которые должны быть соблюдены при оформлении земельного участка, затем проведем предпроектные работы. Они тоже достаточно серьезных денег стоят. Но это необходимо, чтобы затем с этими документами идти дальше и добиваться финансирования на строительство пристройки, — цитировали Олега Лагоду новосибирские СМИ.

Стоит отметить, что начальные классы лебедевской школы учатся в здании детского сада. Оно сдано в эксплуатацию несколько десятилетий назад. У здания лопнула и пошла трещинами стена пристройки, где размещается туалет для мальчиков. Осмотрев масштабы разрушения, глава района поддержал решение о том, что аварийную часть здания необходим закрыть и перенести санузел в другое помещение.

— Пристройку изолируем, проведем ремонт фасада, усилим его. Поставим маячки и будем в течение года наблюдать. Если никаких изменений не произойдет, то тогда восстановим, отремонтируем и будет использовать дальше, — говорил в 2019 году глава Искитимского района.

Кроме того, в дождь и мороз ребятишки бегут на обед в другое здание — столовую. Она находится на расстоянии 400 метров от школы.

Однако в начале 2020 года жители села в группе Whats App начали активно выбирать земельный участок под строительство новой школы. Мол, власть успокоила — деньги на новую школу есть, осталось выбрать место под ее строительство. Активные жители села даже предлагали 4 варианта под будущую новенькую школу. Но не в центре села. Тогда споры начались о другом: как дети селян будет ходить в школу, построенную так далеко от центра. Оно и понятно, ведь дорог и освещения в селе нет.

Редакция сайта «Весь Искитим» решила разобраться в столь спорном вопросе и узнать, где и когда появится школа в Лебедевке. Мы подготовили 9 вопросов и направили их губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Ответ пришел вчера, 1 апреля.



Как оказалось, износ здания школы 1961 года постройки, по бухгалтерским данным составляет 75%. При этом по результатам обследования, выполненного МБУ Искитимского района «УКС» в ноябре 2018 года, здание школы находится в удовлетворительном состоянии, дальнейшая эксплуатация объекта возможна.

На сегодняшний день фактическая посещаемость школы — 380 обучающихся. Хотя проектная мощность школы на 350 учащихся. В настоящее время обучение осуществляется в одну смену, в случае увеличения количества обучающихся обучение будет организовано в две смены. Да и перевод обучающихся в другое здание не планируется.

Кроме того, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» на 2023 год планируется реконструкция школы. А вот строительство новой школы, увы, не запланировано.

— Финансирование на строительство (реконструкцию) объекта не предусмотрено. Земельный участок под строительство образовательного учреждения определяют органы местного самоуправления, — гласит официальный ответ на запрос сайта «Весь Искитим».

Здесь важно отметить, что на вопрос сайта «Весь Искитим»: «Если запланирована пристройка к существующей школе, то какую площадь она займет, и на какой территории будет расположена», из правительства Новосибирской области последовал ответ:

— Учитывая то, что обучение в школе в настоящее время осуществляется в одну смену, решение о строительстве новой школы или пристройки к школе будет принято с учетом фактического количества обучающихся и демографической ситуации.

Сайту «Весь Искитим» не удалось связаться с заместителями главы Искитимского района Борисом Безденежным и заместителем главы по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства Светланой Зубаревой, чтобы поулчить компетентный ответ о строительстве школы в селе, обоих не оказалось на рабочем месте. Но редакция сайта «Весь Искитим» подготовила запрос в адрес власти Искитимского района с просьбой рассказать о том, как и когда исполнится заветная мечта жителей Лебедевки.

Стоит отметить, что директор нынешней школы Галина Рогова и народный избранник Искитимского района Яков Ханин не сомневаются в том, что новая школа вот-вот появится в Лебедевке.