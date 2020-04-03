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Общество / Стиль жизни

От секса не похудеешь, однако

11:52 03.04.2020 Фото: pixabay.com
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Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю.

От секса не похудеешь, однако
Занятие сексом не заменит спорт

Большинство людей уверены, что во время занятий сексом сжигается такое же количество калорий, как при пробежке. Из этого произошло мнение, что интимная близость помогает похудеть. Этот миф полностью разоблачили канадские ученые. Они утверждают, что половой акт способствует сжигают калорий, однако их количество не может сравниваться с последствиями физических нагрузок и спорта.

«Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю», — утверждают исследователи.

Примерные подсчеты, основанные на статистических данных, показывают, что за один половой акт у женщин сжигается около 70 калорий, у мужчин — примерно 100 калорий. Ученые напомнили, что в одном гамбургере содержится значительно больше калорий, чем сжигается за один половой акт.

Источник: medikforum.ru

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