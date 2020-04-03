03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не хватает песка КБУ Бердска для засыпки ям из-за нерабочих дней по коронавирусу на «ИскитимИзвесть»

13:30 03.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Есть щебенка, но она идет на проезжую часть дорог. Мы не можем оставить дороги не заделанными, сказал заместитель директора КБУ Александр Алексеенко. Президент продлил выходные дни от эпидемии коронавируса до 30 апреля.

Не хватает песка КБУ Бердска для засыпки ям из за нерабочих дней по коронавирусу на ИскитимИзвесть
Не может засыпать ямы из-за нехватки песка КБУ Бердска

Проблема со щебенкой и песком в Комбинате бытовых услуг Бердска из-за нерабочих дней по коронавирусу на «ИскитимИзвесть». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель директора КБУ Александр Алексеенко. Напомним, пугает яма на детской площадке жителей дома №2В ул. Комсомольской. Алексеенко отметил, что сейчас в организации есть проблема со щебнем, чтобы закрывать места ремонта.

— У нас какая щебенка есть, она идет на проезжую часть дорог. Мы не можем оставить дороги не заделанными. Что касается песка и отсева, проблема в том, что Искитим сейчас не грузит. Они сейчас не работают,- отметил Александр Алексеевич.

Но при этом подчеркнул, что коммунальные службы продолжают работу в обычном режиме.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться на предприятие «ИскитимИзвесть». Напомним, что президент России Владимир Путин продлил выходные дни для предупреждения эпидемии коронавируса до 30 апреля.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут перебои с поставками важных материалов в Бердске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаболевших пневмонией жителей Бердска отправят в Искитим
14:15 03-04-2020
Заболевших пневмонией жителей Бердска отправят в Искитим
БердскПеречень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
14:01 03-04-2020
Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
Обращение к православным запишет патриарх Кирилл перед пасхой из-за коронавируса
14:00 03-04-2020
Обращение к православным запишет патриарх Кирилл перед пасхой из-за коронавируса
Не совпало время на часах Путина со временем трансляции обращения к нации 1
13:45 03-04-2020
Не совпало время на часах Путина со временем трансляции обращения к нации
БердскНе хватает песка КБУ Бердска для засыпки ям из-за нерабочих дней по коронавирусу на "ИскитимИзвесть"
13:30 03-04-2020
Не хватает песка КБУ Бердска для засыпки ям из-за нерабочих дней по коронавирусу на
БердскДежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске
13:28 03-04-2020
Дежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске
Сократили время работы общественного транспорта в Новосибирске. Теперь он работает до 23 часов
13:15 03-04-2020
Сократили время работы общественного транспорта в Новосибирске. Теперь он работает до 23 часов
Фото: кто врезался в авто и уехал?
13:13 03-04-2020
Фото: кто врезался в авто и уехал?
БердскВ обсерватор на 14 дней закроют прилетевших из-за границы жителей Бердска
13:00 03-04-2020
В обсерватор на 14 дней закроют прилетевших из-за границы жителей Бердска
Нам не хотят каждому выдать по $1000 как сделали это в Америке? 3
12:59 03-04-2020
Нам не хотят каждому выдать по $1000 как сделали это в Америке?