Не хватает песка КБУ Бердска для засыпки ям из-за нерабочих дней по коронавирусу на «ИскитимИзвесть»

Есть щебенка, но она идет на проезжую часть дорог. Мы не можем оставить дороги не заделанными, сказал заместитель директора КБУ Александр Алексеенко. Президент продлил выходные дни от эпидемии коронавируса до 30 апреля.

Не может засыпать ямы из-за нехватки песка КБУ Бердска

Проблема со щебенкой и песком в Комбинате бытовых услуг Бердска из-за нерабочих дней по коронавирусу на «ИскитимИзвесть». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель директора КБУ Александр Алексеенко. Напомним, пугает яма на детской площадке жителей дома №2В ул. Комсомольской. Алексеенко отметил, что сейчас в организации есть проблема со щебнем, чтобы закрывать места ремонта.

— У нас какая щебенка есть, она идет на проезжую часть дорог. Мы не можем оставить дороги не заделанными. Что касается песка и отсева, проблема в том, что Искитим сейчас не грузит. Они сейчас не работают,- отметил Александр Алексеевич.

Но при этом подчеркнул, что коммунальные службы продолжают работу в обычном режиме.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться на предприятие «ИскитимИзвесть». Напомним, что президент России Владимир Путин продлил выходные дни для предупреждения эпидемии коронавируса до 30 апреля.