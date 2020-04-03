Не хватает песка КБУ Бердска для засыпки ям из-за нерабочих дней по коронавирусу на «ИскитимИзвесть»

Проблема со щебенкой и песком в Комбинате бытовых услуг Бердска из-за нерабочих дней по коронавирусу на «ИскитимИзвесть». Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заместитель директора КБУ Александр Алексеенко. Напомним, пугает яма на детской площадке жителей дома №2В ул. Комсомольской. Алексеенко отметил, что сейчас в организации есть проблема со щебнем, чтобы закрывать места ремонта.
— У нас какая щебенка есть, она идет на проезжую часть дорог. Мы не можем оставить дороги не заделанными. Что касается песка и отсева, проблема в том, что Искитим сейчас не грузит. Они сейчас не работают,- отметил Александр Алексеевич.
Но при этом подчеркнул, что коммунальные службы продолжают работу в обычном режиме.
«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться на предприятие «ИскитимИзвесть». Напомним, что президент России Владимир Путин продлил выходные дни для предупреждения эпидемии коронавируса до 30 апреля.