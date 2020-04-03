Уйди от экрана: Что делать, если новости о коронавирусе не дают спать?

Время перед сном лучше проводить с пользой

С каждым днем по всему миру все больше людей заражается коронавирусом. Совместные усилия властей и медиков пока не дают положительных результатов. Цифры заболевших и умерших от COVID-19 пугают и лишают сна многих людей. От подобных новостей практически невозможно скрыться, но существуют способы, которые помогут вам не мучиться в постели от мыслей о страшной болезни и позволят вашему организму полноценно отдыхать.

Специалисты рекомендуют, несмотря на вынужденное пребывание дома, не нарушать свой режим сна и бодрствования. Вы должны составить четкий график и придерживаться его. Это позволит всему организму функционировать без сбоев.

Вы должны каждый день ложиться и просыпаться всегда в одно и то же время. Помимо этого можно предпринять ряд мер, которые помогут не нарушить ночной отдых. В первую очередь это касается создания комфортных условий для сна в вашей комнате. К примеру, вы можете с вечера прикрывать окна плотными шторами, либо надевать на глаза специальную маску. Если вас легко разбудить и в вашем доме бывает очень шумно можно использовать беруши или включать трек белого шума на повторе.

Более того очень важно установить жесткий комендантский час для всей электроники. Когда не нужно вставать рано утром на работу, многие позволяют себе до поздней ночи смотреть любимые фильмы или телевизионные шоу. Однако вам следует за 90 минут до того, как отправиться спать, выключить телевизор, ноутбук и планшет, не отвечать на электронную почту и сообщения в социальных сетях даже при помощи смартфона. Если для вас очень трудно делать это сразу за полтора часа до сна, можно начать с меньших отрезков времени, к примеру, с 15 минут.

Особое внимание нужно уделить теме просмотра последних новостей перед сном. Очень важно быть в курсе последних событий, но категорически запрещено делать это лежа в постели, перед тем, как заснуть. Это повысит уровень вашей тревожности, снизит качество сна и не позволит быстро и легко заснуть. Лучше всего проверять новостную сводку 1 раз в сутки и в любое другое время, кроме вечера.

Время перед сном лучше проводить с пользой, делая то, что может поднять вам настроение и прибавить оптимизма. Например, можно строить планы на следующий день. Это придаст уверенности в завтрашнем дне, избавит от неопределенности нынешнего положения и отвлечет от страхов.

Источник: https://www.medicinform.net/