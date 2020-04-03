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Народные новости

Нам не хотят каждому выдать по $1000 как сделали это в Америке?

12:59 03.04.2020
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Может, тогда и люди бы меньше ходили по улицам? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Игорь: 

Я приветствую и поддерживаю еще более жесткие меры по карантину, чем есть сейчас. Но в нищей стране — как выжить месяц? Ипэшники хватаются за голову — чем платить зарплату. Как кормить семьи? Бюджетникам заплатят — сиди на изоляции. А другим как быть? Нам не хотят каждому выдать по $1000 как сделали это в Америке? Может, тогда и люди бы меньше ходили по улицам?

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От редакции

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Аноним, 03 апреля 2020 13:03
Две! Я две тысячи долларов хочу
Аноним, 03 апреля 2020 13:27
В Италии и Испании спросите - у них опыт.
Новергия, нефтедобывающая страна, вообще в лужу села: у них даже кубышки не было в отличие от РФ оказывается.

Кризис - он всех коснется.
И тут тысячей долларов не отделаешься - это не поможет.
Аноним, 03 апреля 2020 14:02
Зачем? Если мы и так терпим

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