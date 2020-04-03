В рубрику «Сообщи свои новости» написал Игорь:

Я приветствую и поддерживаю еще более жесткие меры по карантину, чем есть сейчас. Но в нищей стране — как выжить месяц? Ипэшники хватаются за голову — чем платить зарплату. Как кормить семьи? Бюджетникам заплатят — сиди на изоляции. А другим как быть? Нам не хотят каждому выдать по $1000 как сделали это в Америке? Может, тогда и люди бы меньше ходили по улицам?