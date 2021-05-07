С портретами Путина вывели юнармейцев на митинг в День Георгия Победоносца
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С портретами Путина вывели юнармейцев на митинг в День Георгия Победоносца

6:21:205/7/2021
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В празднике также участвовали казаки, силовики и детсадовцы. Между тем, в Иркутской области, как и во многих российских регионах запрещены массовые мероприятия из-за коронавируса. 

Иркутских школьников отправили на митинг с портретами Путина

Вышедшие на митинг 6 мая иркутские юноармейцы держали в руках портреты президента России Владимира Путина. Изображения главы государства напоминали транспаранты на шествии "Бессмертного полка". Как сообщат Тайга.инфо, в «Юнармии» акцию назвали костюмированным шествием ко дню Георгия Победоносца. Кроме того, школьники использовали цитаты лидера нации.

«Мы реализуем проект „Одной мы связаны судьбой“ ко дню Георгия Победоносца, который включает в себя несколько этапов: научно — практическая конференция, защита патриотических уголков, костюмированное шествие, открытие вахты памяти у поста №1. Костюмированное шествие представлено разными эпохами в том числе эпохой Путина, — пояснил начальник регионального штаба движения Александр Старухин.

В празднике также участвовали казаки, силовики и детсадовцы. Между тем, в Иркутской области, как и во многих российских регионах запрещены массовые мероприятия из-за коронавируса.

Однако в Вихоревке, где прошла юнармейская акция,  9 мая пройдут митинг, концерт, но и раздача солдатской каши, предусмотрена фотозона, будут работать торговые точки. Кроме того, местные власти запланировали реконструкцию военного сюжета.

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