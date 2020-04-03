Древнейший на Земле ударный кратер обнаружен в Австралии, возрастом более 2 млрд лет

Ученые говорят, что появление кратера совпало по времени с завершением Гуронского оледенения — возможно, не последнюю роль в завершении оледенения сыграли 200 млрд тонн пара, которые были выброшены в атмосферу в результате падения астероида.

Ранее считалось, что кратер Яррабубба, который расположен в центре Западной Австралии, между населенными пунктами Сандстоун и Микатарра, образовался примерно 1.2 млрд лет назад

Кратер Яррабубба, обнаруженный геологами на территории Австралии, образовался в результате астероидного удара, который произошел более двух миллиардов лет назад, поэтому может считаться древнейшим на Земле. Уникальный австралийский кратер изучили ученые из Университета Кертин, группу которых возглавил Тиммонс Эриксон.

Ранее считалось, что кратер Яррабубба, который расположен в центре Западной Австралии, между населенными пунктами Сандстоун и Микатарра, образовался примерно 1.2 млрд лет назад. Однако новое исследование, в рамках которого австралийские ученые произвели уран-свинцовое радиоизотопное датирование, показало, что кратер гораздо старше.

«Мы провели анализ минералов, которые кристаллизировались в момент падения астероида, и смогли определить возраст кратера более точно. Судя по всему, катастрофическое событие, в результате которого появился кратер, произошло 2.23 млрд лет назад», — отмечает Эриксон.

До сих пор самым старым кратером Земли считался Вредефорт, который появился на юге Африки два с небольшим миллиарда лет назад. Но Яррабубба, как теперь выяснилось, возник раньше. Ученые говорят, что появление кратера совпало по времени с завершением Гуронского оледенения — возможно, не последнюю роль в завершении оледенения сыграли 200 млрд тонн пара, которые были выброшены в атмосферу в результате падения астероида, который образовал Яррабуббу.

Источник: planet-today.ru