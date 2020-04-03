Моча астронавтов поможет в строительстве базы на Луне

Например, из человеческой мочи можно будет выделять мочевину, которую станет пластификатором для бетона. Бетон с более высокой пластичностью удобнее в работе, плюс, конструкции из него прочнее и надежнее.

Бетон для строительства лунных баз придется производить непосредственно на Луне

Мочевина, источником которой может быть моча астронавтов, станет отличным пластификатором бетонного раствора, который будет использоваться для строительства будущей базы на Луне. Необычному источнику строительного материала для колонизации Луны посвящена статья, появившаяся в издании Journal of Cleaner Production.

Для того, чтобы доставить один килограмм полезного груза на Луну, нужно потратить несколько десятков тысяч долларов, поэтому ученые разрабатывают технологии, которые позволят будущим покорителям естественного спутника нашей планеты по максимуму использовать доступные на Луне материалы. Это, кроме прочего, продукты жизнедеятельности самих астронавтов.

«Бетон для строительства лунных баз придется производить непосредственно на Луне, поэтому мы ищем материалы, которые могут пригодиться для этого. Например, из человеческой мочи можно будет выделять мочевину, которую станет пластификатором для бетона. Бетон с более высокой пластичностью удобнее в работе, плюс, конструкции из него прочнее и надежнее», — говорит Анна-Лена Кьёниксен, сотрудник Университетского колледжа Эстфолла (Норвегия).

Основным компонентом лунного бетона будет реголит, который станет сырьем для специализированных 3D-принтеров. Ученые уже создали прототипы таких принтеров и «заправили» их смесью, напоминающей лунный грунт — итоги эксперимента показали, что таким образом можно получать строительный материал, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к материалам для возведения объектов на Луне.

Источник: planet-today.ru