Елена Батурина с состоянием $1,3 млрд вновь стала самой богатой женщиной России

Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Владелица акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла статус самой богатой женщины России по версии Fobes. Лидером списка стала Елена Батурина — президент компании Inteco Management.

Такие изменения произошли из-за изменения оценки основного актива Бакальчук — интернет-магазина Wildberries. Кроме того, на состоянии Бакальчук отразилось и изменение курса рубля.

Состояние Батуриной, как пишет Forbes, практически не изменилось. Это связано с тем, что ее основные активы расположены за пределами России.



Издание оценило состояние Батуриной в 1,3 миллиарда долларов, а состояние Бакальчук за прошедший месяц снизилось до одного миллиарда долларов.

Источник: РИА Новости