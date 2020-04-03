Елена Батурина с состоянием $1,3 млрд вновь стала самой богатой женщиной России

Владелица акций компании Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла статус самой богатой женщины России по версии Fobes. Лидером списка стала Елена Батурина — президент компании Inteco Management.
Такие изменения произошли из-за изменения оценки основного актива Бакальчук — интернет-магазина Wildberries. Кроме того, на состоянии Бакальчук отразилось и изменение курса рубля.
Состояние Батуриной, как пишет Forbes, практически не изменилось. Это связано с тем, что ее основные активы расположены за пределами России.
Источник: РИА Новости