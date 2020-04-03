Какие законы защитят россиян и бизнес во время пандемии коронавируса

Ввели отсрочку штрафов по долгам за ЖКХ и техосмотр, объявили кредитные каникулы, увеличили размер больничного, правительство наделили полномочиями объявлять в стране ЧС, установили штрафы за нарушение карантина и фейки о коронавирусе.

Какие законы приняты для противодействия эпидемии коронавируса

На уходящей неделе поправки в десятки законов, направленные на защиту граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, были оперативно рассмотрены и приняты Государственной Думой. В ГД рассказали подробнее, какие именно изменения в законодательство внесены и как они защитят людей.

Кредитные каникулы

Граждане и малый и средний бизнес смогут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе потребкредитам или ипотеке. Обратиться за отсрочкой можно будет если доход за минувший месяц стал меньше на 30 и более процентов. Перечень отраслей бизнеса, который также сможет претендовать на каникулы из‑за сложной экономической ситуации, утвердит Правительство РФ.

Увеличение выплат по больничным

Выплаты по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 в размере 12 130 рублей.

Поддержка семей с детьми

Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать региональные органы соцзащиты о смене места жительства и т. д. Выплаты будут производиться автоматически.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

Законом предусмотрена возможность не взимать в этом году пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам.

Покупка лекарств через интернет

У граждан появляется возможность купить лекарства через интернет, заказав их доставку на дом. До этого выкупать необходимые медикаменты все равно приходилось в аптеке. Закон касается как нерецептурных препаратов, так и рецептурных, за исключением наркотических и психотропных, – продавать последние через интернет можно будет в условиях объявления эпидемий или ЧС.

Борьба со спекуляциями лекарств

Правительство, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню. Это позволит избежать ситуаций, когда, например, медицинские маски скупаются спекулянтами, и создать необходимый стратегический запас медикаментов.

Упрощение регистрации новых лекарств

Вводится возможность упрощенной процедуры регистрации новых лекарственных препаратов в России. Это позволит максимально ускорить допуск на рынок новых лекарств в условиях эпидемий. Кроме того, будет разрешено осуществлять при необходимости закупки медикаментов у одного поставщика. Также законом упрощается процедура допуска негосударственных медицинских учреждений к ОМС.

Защита туристов

Предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности туроператоров, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению Правительства по каждой «закрытой» стране. Туристы, отдых которых сорвался полностью, получат деньги в полном объеме, а те, чья поездка не состоялась частично, — часть указанной общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Возврат билетов на отмененные концерты

Появляется возможность, в случае введения режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, отменять либо переносить культурно-массовые мероприятия, причем гражданам в этой ситуации будет возвращена стоимость билетов.

Отсрочка проведения техосмотра

Вступление в силу новых правил ТО (видеофиксация и другие новые требования) переносится на 2021 год. Полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года. Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет. До этого проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет, полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

Временная приостановка проверок бизнеса

Предприниматели получат поддержку в виде приостановки проверок организаций малого и среднего бизнеса вплоть до конца этого года. Также предусмотрена возможность введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Это даст возможность сохранить рабочие места и сами предприятия с учетом того, что пандемия может влиять на их финансовое состояние.

Отсрочка переоформления разрешительных документов

Не потребуется в этот период и переоформлять разрешительные документы (лицензии, аккредитации и т. д.) несмотря на истечение сроков действия, срок действия автоматически пролонгируется. Те организации, деятельность которых приостановлена, например в связи с закрытием торговых центров, смогут получить отсрочку внесения арендных платежей.

Новые полномочия Правительства РФ

Правительство наделяется правом объявлять в стране режим чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности в случаях распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, и устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении РПГ или ЧС. «Законом предусмотрен и ряд других мер и дополнительных полномочий, которые позволяют Правительству экстренно реагировать на существующие вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, и сделать все возможное для минимизации ее последствий для людей и нашей страны», — поясняет Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Кроме того, полномочия по дополнительному установлению защитных мер получают региональные власти.

Оперативное внесение поправок в бюджет

Правительство наделяется правом выделять необходимые средства на своевременное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Также предложено обеспечить парламентский контроль за перераспределением бюджетных средств за счет создания Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Поддержка регионов

Губернаторам предоставляются универсальные инструменты, позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Также регионы освобождаются от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Высвобождающиеся средства станут источником финансирования дополнительных мероприятий социально-экономического характера, в том числе связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса. Кроме того, законом увеличивается срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков средств региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются ограничения на привлечение долговых обязательств.

Штрафы за завышение цен на лекарства

Вводится ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

Штрафы за нарушение карантина

В статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» устанавливается административная ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, действующих в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период карантина предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В случае если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, предусматривается наложение административного штрафа на граждан от 150 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, на ИП и юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также вводится новая статья 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предусматривающая ответственность за невыполнение правил поведения (которые будут устанавливаться Правительством РФ) при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Если указанные действия (или бездействия) не повлекли тяжких последствий, то в отношении граждан будет налагаться штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, на ИП – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

В случае повторного правонарушения или когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечет причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан от 15 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц и ИП – от 500 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В свою очередь, в соответствии с поправками в УК РФ, нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Штрафы за распространение фейков о коронавирусе

За распространение в СМИ и интернете ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств предусматривается наложение штрафа на юридических лиц от 1,5 млн до 3 млн рублей. Если распространение фейков привело к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу, или массовое нарушение общественного порядка штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей. За повторное нарушение штрафы могут достигать 10 млн рублей.

Также за фейки предусмотрена уголовная ответственность для граждан. Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК. За такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет. «Важно подчеркнуть, что речь идет о распространении заведомо недостоверной информации, то есть когда лицо осознает недостоверность информации и тем не менее осуществляет ее распространение под видом достоверных сообщений», — подчеркнул Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.