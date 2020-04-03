Кому и на какой срок положены кредитные каникулы в России из-за коронавируса

Сенаторы одобрили закон, предоставляющий заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, отсрочку по возврату денег банкам. Подать заявку в банк можно разными способами, в том числе по мобильному телефону, «с учётом ситуации».

Россиянам предложили кредитные каникулы

Граждане и предприниматели смогут обратиться в банки с заявлением о предоставлении каникул, в том числе по потребительским и ипотечным кредитам, до 30 сентября, если их доход за предыдущий месяц упал не менее чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. В период каникул нельзя начислять пени и штрафы, запрещено требовать досрочных выплат. Совет Федерации 2 апреля на внеочередном заседании одобрил закон, обеспечивающий инициированные в телеобращении Владимира Путина меры поддержки граждан и экономики страны в условиях пандемии коронавируса.

Кому положены каникулы

Закон, по словам спикера палаты Валентины Матвиенко, не должен отразиться на финансовой устойчивости банков, хотя некоторые кредитные организации сегодня и опасаются выпадающих доходов. Это подтвердил и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, заявивший, что принятые меры не повлияют на платёжеспособность кредиторов.

Согласно утверждённой сенаторами норме, правом на кредитные каникулы смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия, попавшие в сложную жизненную ситуацию или пострадавшие от распространения коронавируса.

Как пояснил вице-спикер палаты Николай Журавлёв, кредитные каникулы — это временная отсрочка платежей по кредиту. С прошлого года такая льгота была доступна для ипотечных заёмщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отсрочка по платежам по жилищному кредиту им предоставляется на полгода.

По новым правилам, отметил Журавлёв, обратиться в банки за такой поддержкой можно будет до 30 сентября в случае, если доход потенциальных соискателей поддержки за предыдущий месяц упал не менее чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. При этом законодатели позаботились, чтобы в период каникул кредитные организации не начисляли нуждающимся клиентам пени и штрафы и не требовали досрочных выплат.

Направления работы малых и средних предприятий, которые смогут претендовать на кредитные каникулы, вскоре определит Правительство соответствующими подзаконными актами, уточнил сенатор.

Кто может обратиться за отсрочкой



Принятый документ предусматривает предоставление льготного периода с отсрочкой погашения суммы основного долга и процентов по кредитам на срок до шести месяцев заёмщикам, взявшим кредит до дня вступления закона в силу, который, по словам Сергея Швецова, начнёт действовать после его официального опубликования. Гражданам оформить каникулы можно будет на все виды займов — потребительский кредит, автокредит, кредитную карту или ипотеку.

При этом займ не должен превышать максимально возможный размер, который также в скором времени определит кабмин.

Заёмщику также не возбраняется во время каникул досрочно погасить кредит или его часть. Платежи в этом случае будут направляться прежде всего в счёт основного долга.

В то же время кредитные каникулы могут быть прерваны по решению заёмщика в любое время. Для этого нужно будет обратиться в банк, где оперативно сформируют уточнённый график платежей. Заёмщику также не возбраняется во время каникул досрочно погасить кредит или его часть. Платежи в этом случае будут направляться прежде всего в счёт основного долга.

Индивидуальные предприниматели в качестве альтернативы каникулам могут сделать запрос на снижение размера платежей. После окончания отсрочки срок погашения кредита малым и средним предприятиям, а также по ипотеке продлевается на срок предоставленных ранее каникул, физлица будут выплачивать потребительские кредиты равными платежами в течение двух лет.

Как оформить кредитные каникулы

Николай Журавлёв уточнил, что подать заявку в банк можно разными способами, в том числе по мобильному телефону, «с учётом ситуации». Механизм будет носить заявительный характер. Банку необходимо сообщить период, на который требуется взять отсрочку по платежам, дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки).

Кредитная организация обязана рассмотреть обращение клиента в течение пяти дней и предоставить отсрочку, если предоставленная им информация соответствует всем требованиям, передает «ПГ».

Подать заявку разрешено без подтверждения сведений о падении доходов, однако нужно быть готовым, что банк запросить подтверждающие документы — справку 2-НДФЛ (её можно взять у работодателя), справку из Центра занятости о признании безработным, больничный лист на срок от одного месяца или любые другие документы, подтверждающие снижение дохода. Справки необходимо предоставить в течение 90 дней, но в случае необходимости этот срок может быть увеличен на месяц.

Также банки имеют право проверить информацию о доходах заёмщиков через налоговую, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Фонд ОМС.

Как ранее пояснял глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, если за три месяца доказательств болезни или ухудшения материального положения предоставлено не будет, то кредитный договор вступает в силу и включаются все обязательства и санкции.