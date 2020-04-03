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Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь-Янь» на руке в Новосибирске

20:30 03.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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37-летний Алексей Устюганов ушел из дома на ул. Макаренко еще 4 марта. И до сих пор его место нахождения неизвестно. Ориентировка на исчезнувшего бесследно.

Розыск: Пропал без вести мужчина с татуировкой «Инь Янь» на руке в Новосибирске
Разыскивается без вести пропавший гр. Утюганов Алексей Викторович, 14.02.1983 г.р.

Отделом полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается без вести пропавший гр. Утюганов Алексей Викторович, 14.02.1983 г.р., который 04.03.2020 года ушел из дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Макаренко, д. 27/2, кв. 40, и до настоящего времени не вернулся. Об этом сегодня, 3апреля,сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы: на вид 35-37 лет, рост около 165-170 см., среднего телосложения, глаза серые, волосы прямые, коротко стриженные.

Был одет: шапка черная, куртка бежевого цвета, штаны черные, ботинки черные.

Особые приметы: татуировка в виде рисунка «Инь-Янь» на кисти левой руки, татуировка на предплечье правой руки в виде креста.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гр. Утюганова, просят сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61, 8(383) 232-19-74.

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