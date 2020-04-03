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Фото: вот так в Италии стоят в очереди в супермаркет во время коронавируса

21:02 03.04.2020
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Пока одна партия человек не затарится, вторую не запускают. Берем пример? 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

В паре метров друг от друга стоят в очереди и по несколько человек запускают в магазин, чтобы купить продукты. Пока одна партия человек не затарится, вторую не запускают. Берем пример?

Фото: вот так в Италии стоят в очереди в супермаркет во время коронавируса

В паре метров друг от друга стоят в очереди и по несколько человек запускают в магазин, чтобы купить продукты

Фото: вот так в Италии стоят в очереди в супермаркет во время коронавируса

В паре метров друг от друга стоят в очереди и по несколько человек запускают в магазин, чтобы купить продукты

Фото: вот так в Италии стоят в очереди в супермаркет во время коронавируса

В паре метров друг от друга стоят в очереди и по несколько человек запускают в магазин, чтобы купить продукты

А это «лирическое отступление»

Здесь покоится объединенная Европа. Плохо рожденная, и еще хуже жившая, не оплакиваемая — надпись на надгробии

Фото: вот так в Италии стоят в очереди в супермаркет во время коронавируса

Здесь покоится объединенная Европа. Плохо рожденная, и еще хуже жившая

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От редакции

Как вы стоите в очереди в магазине?

Аноним, 03 апреля 2020 21:12
Конечно бери. Без денег правда в эту партию не попадёшь

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