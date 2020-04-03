Фото: вот так в Италии стоят в очереди в супермаркет во время коронавируса

Пока одна партия человек не затарится, вторую не запускают. Берем пример?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:
В паре метров друг от друга стоят в очереди и по несколько человек запускают в магазин, чтобы купить продукты. Пока одна партия человек не затарится, вторую не запускают. Берем пример?
А это «лирическое отступление»
Здесь покоится объединенная Европа. Плохо рожденная, и еще хуже жившая, не оплакиваемая — надпись на надгробии
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От редакции
Как вы стоите в очереди в магазине?