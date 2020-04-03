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Кому разрешил работать в нерабочие дни с 6 по 30 апреля губернатор Новосибирской области. И в Бердске тоже

21:12 03.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С понедельника начнут работать промышленные предприятия и строительные компании при соблюдении полного комплекса защитных мер, заявил Андрей Травников.

Кому разрешил работать в нерабочие дни с 6 по 30 апреля губернатор Новосибирской области. И в Бердске тоже
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на брифинге вечером 3 апреля рассказал, будут ли новосибирцы работать в апреле. Накануне Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца месяца и заявил, что даст больше полномочий губернаторам, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Глава государства обратился к главам регионов с просьбой подойти разумно и найти взвешенные решения. Сегодня проходили тщательные консультации. Мы принимаем следующее решение — при условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя выполнение полного комплекса защитных мер, то с понедельника, 6 апреля, на территории Новосибирской области разрешается работа промышленным предприятиям и компаниям строительного комплекса, — сказал Андрей Травников.

Накануне губернатор провел закрытую встречу с руководителями промышленных и строительных предприятий. На ней обсудили исполнение в нашем регионе вчерашнего Указа Президента РФ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции от 2 апреля 2020 года.

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От редакции

Уже соскучились по работе?

Аноним, 03 апреля 2020 21:25
Давайте лучше - кому запретил и на каком основании?

Сразу отвечу сам себе: НИКОМУ не запретил. Лишь РЕКОМЕНДОВАЛ воздержаться от работы.
Аноним, 03 апреля 2020 21:25
НВР:
Да
Аноним, 03 апреля 2020 21:27
Ещё маленькое, но очень существенное дополнение из речи губернатора - ...и предприятия входящие в цепочку кооперации с данными предприятиями.,,»
Перевожу на русский - работай люди, кто желает
Аноним, 03 апреля 2020 21:42
Где список ?

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