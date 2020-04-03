Бунт врачей: нет средств защиты, кислорода и препаратов при коронавирусных пациентах в больнице Петербурга

Медики не отказываются работать. Но заявляют, что от заражения не застрахован никто. Врачи говорят, что от руководства они уже получили отказ в помощи, а тем, кто будет жаловаться, пообещали разборки.

Врачи взбунтовались в Покровской больнице в Петербурге

Врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение и попросили о помощи. После того, как их больницу перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, им не хватает средств защиты и препаратов, а в палаты, как они говорят, даже не проведен кислород. Руководство грозит им за жалобы разборками.

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции», — начинается видеообращение, поступившее в редакцию 3 апреля, передает «Фонтанка.ру».

«Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным. От заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает — вирус не выбирает. Он не щадит никого: ни медиков, ни молодежь, ни пожилых людей», — заявили врачи.

По их словам, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты Покровской больницы он не проведен. Его нужно или срочно делать или предоставлять кислородные баллоны. Нет и необходимых препаратов. Врачи говорят, что от руководства они уже получили отказ в помощи, а тем, кто будет жаловаться, пообещали разборки.

«Но мы не боимся. Потому что наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди», — заявили врачи.

В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее.