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Ходить в большие супермаркеты за продуктами разрешили в России. И Бердске тоже

11:18 04.04.2020
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Минпромторг: Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок.

Ходить в большие супермаркеты за продуктами разрешили в России. И Бердске тоже
В паре метров друг от друга стоят в очереди и по несколько человек запускают в магазин, чтобы купить продукты в Италии

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в письме.

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в «магазинах у дома» и рассредоточить людей по разным торговым форматам. «При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями», — добавляет Минпромторг.

Кроме того, регионам указано на необходимость обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок, не допускать фактов их закрытия при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями. «Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», — отмечается в письме.

Регионам также следует обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продуктами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с интернет-торговлей.
Это, в частности, пункты выдачи заказов интернет-магазинов и службы доставки заказов, строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и распределительных центров, производители фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктура, обеспечивающая своевременный ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.
Минпромторг также указал на необходимость обеспечить работу учреждений, осуществляющих медицинский осмотр и оформление медицинских книжек для работников, которым они нужны и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов питания.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Где вы покупаете продукты?

Аноним, 04 апреля 2020 11:38
Короче всё как всегда. Сначала запретим, потом понимаем что получилось ещё хуже - разрешим. У правительства и президента всегда очень много интересных идей.
аноним, 04 апреля 2020 12:22
Кто знает работает КОЛОРЛОН???лист поликорбоната нужно или..???огороды не дадут садить???

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