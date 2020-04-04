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Арестовал двух генералов МВД по подозрении во взятках СКР в Москве

11:30 04.04.2020 Фото: СКР
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По данным следствия, в 2019 году Бирюков и Краковский из следственного департамента МВД, злоупотребив своими полномочиями, приняли ряд процессуальных решений в пользу обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве.

Арестовал двух генералов МВД по подозрении во взятках СКР в Москве
СКР взялся за высокопоставленных полицейских

СК России совместно с ГУСБ МВД России пресечены противоправные действия высокопоставленных должностных лиц следственного департамента МВД, сообщили в ведомстве в пятницу.

Главным следственным управлением СК России на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ГУСБ МВД России расследуется уголовное дело в отношении заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Александра Брянцева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в 2019 году Бирюков, Краковский и Брянцев, злоупотребив своими полномочиями, приняли ряд процессуальных решений в пользу обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве. Следствие не исключает, что генералы делали это не бескорыстно, а за взятку.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и всех лиц, причастных к его совершению.

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