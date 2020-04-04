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Видео задержания за взятки в 3,4 млн рублей за продажу древесины вице-губернатора Кировской области опубликовал СКР

12:30 04.04.2020 Фото: СКР
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Взятку передал Андрею Плитко министр лесного хозяйства региона Алексей Шурыгин от предпринимателей за заключение с «Кировгослесхозом» договоров купли-продажи леса.

Видео задержания за взятки в 3,4 млн рублей за продажу древесины вице губернатора Кировской области опубликовал СКР
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Задержаны вице-губернатор Кировской области и региональный министр лесного хозяйства, подозреваемые в получении взяток, сообщили в пятницу в Следственном комитете России.

Следственными органами СКР по Кировской области по материалам УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году Андрей Плитко, используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу, участники которой получали взятки в виде денег в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ «Кировгослесхоз» договоров купли-продажи древесины.

3 апреля 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых следователями СК в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Кировской области, при получении от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина части взятки в размере 3,4 млн рублей Андрей Плитко был задержан.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео СКР

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