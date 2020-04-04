Фото: ФУФ) Пронесло! результат анализа

Улыбнемся…

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель: Улыбнемся… Картинка гуляет по инету

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