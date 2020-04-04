Фото: ФУФ) Пронесло! результат анализа

Улыбнемся…
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 написал читатель:
Улыбнемся…
Картинка гуляет по инету
От редакции
Сидите дома, ребята.
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.