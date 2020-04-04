Видео затопления отремонтированной ул. Лунной потоками воды с Южного микрорайона сняли в Бердске

В мэрии заявили, что техника промывает заиленную трубу, чтобы талая вода уходила в ливневку. Вице-мэр по городскому хозяйству Захаров катастрофы не видит. Бердские дороги высыхают.

Вода на ул. Лунную стекает рекой

— Ул. Возрождения. Вся вода со стороны нового детского сада на Южном уходит на ул. Лунную до самого спорткомплекса «Зима-лето», — возмущен житель Бердска, приславший в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» доказательства — фото и видео происходящего в Южном микрорайоне.

По словам автора ролика, новый асфальт на ул. Лунной, положенный в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги», разрушится. И тогда снова придется вкладывать деньги в восстановление проезжей части.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не видит повода для беспокойства. По его словам, сейчас дорожные службы направляют поток талых вод в «нужное русло».

— Бежит ручеек, но это обычное дело. У нас по всем дорогам так бежит. Новые дороги в Южном сухие. Только от переулка Радужного до ул. Лунной бежит. Сейчас там работает техника, промывают трубу — она немного заилилась. Вчера подкопали канавы. Это перманентный момент. Скоро все станет лучше. Все под контролем, люди работают, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич 4 апреля.

Он в ежедневном режиме объезжает город. Несмотря на объявленные президентом вынужденные выходные, администрация обязана осуществлять управление городом.

— Снег почти везде в городе растаял, дороги подсыхают, — обнадежил Захаров.

Видео читателя «Курьер. Среда. Бердск»



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