На ящик редакции bkurer@mail.ru написал Егор:
Видео уничтожения солевой закладки, оттаянной в лесу на тропе здоровья в Бердске
Уничтожили.
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От редакции
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Мега страшная фигня не пробуйте никогда
Но, по человечески - респект.