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Видео уничтожения солевой закладки, оттаянной в лесу на тропе здоровья в Бердске

18:45 04.04.2020
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Уничтожили.

На ящик редакции bkurer@mail.ru написал Егор:

Видео уничтожения солевой закладки, оттаянной в лесу на тропе здоровья в Бердске

Вот гуляли 4 апреля в районе роддома, нашли под деревом закладку. Уничтожили.

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От редакции

Не смогли найти чинарики?

Аноним, 04 апреля 2020 18:59
Там еще много.
Аноним, 04 апреля 2020 19:18
Нарки попали на косарь
Мега страшная фигня не пробуйте никогда
Аноним, 04 апреля 2020 19:26
Похоже барыгу поймали,а клад остался, или не успел распродать до коронавируса.
Аноним, 04 апреля 2020 19:29
Сейчас все нарки побегут в лес икать оттаявшие закладки.
Аноним, 04 апреля 2020 19:31
Ох Егорушка, посадят тебя они. ты хоть знаешь чей товар уничтожил? Там такая крыша мало не покажется.
Аноним, 04 апреля 2020 21:04
Есть такой момент. Ещё пяток таких видео и прямо на Пушкина насыпят вам в карманы и Экспертиза через неделю готова будет и прокур все сошьёт и судья три пятилетки выпишет ( схема отработана лучше, чем швейцарские часы)
Но, по человечески - респект.
Ольга, 04 апреля 2020 19:38
Вы всегда гуляете с ножом?
Аноним, 04 апреля 2020 21:06
А что нож ?

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