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11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирской области 5 апреля. Мужчина прилетел из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7

16:00 05.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Nso.ru
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Список пассажиров авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус. В Бердске на воскресенье заболевших нет.

11 й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирской области 5 апреля. Мужчина прилетел из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7
Врачи делают все возможное, чтобы спасти больных коронавирусом

Новый случай коронавируса выявлен в Новосибирской области 5 апреля, узнал «Курьер. Среда. Бердск» в оперативном штабе. Мужчина не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше.

26 марта он вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал легкое недомогание 1 апреля. Симптомы: першение в горле и температура 37,1. 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1. После отбора материала написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы. Лаборатория научного центра “Вектор” сегодня подтвердила диагноз “коронавирусная инфекция”. Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Две пациентки выздоровели.

Жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, 4 апреля обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их также госпитализировали в инфекционную больницу. Взятые у них пробы направлены в научный центр “Вектор”.

Список пассажиров рейса 2505 авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

В детскую больницу №3 за минувшие сутки поступило двое детей с признаками ОРВИ, оба были в Таиланде. Одного ребенка выписали. Всего в ДГКБ №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 5 апреля госпитализировано 36 пациентов с подозрением на коронавирус. Включая 9 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

В Бердске коронавируса нет, сообщал «Курьер. среда. Бердск». Число бердчан, находящихся под наблюдением, снижается.

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От редакции

Сколько еще будет?

Аноним, 05 апреля 2020 12:53
Пока будут летать!
Аноним, 05 апреля 2020 13:20
пока люди не станут хоть немного думать о других
Аноним, 05 апреля 2020 14:02
Прям пандемия. Жути больше гонят
аноним, 05 апреля 2020 17:09
Да заразившихся уже давным давно больше. Разыскивают людей , которые с ним летели. А то что он с 26 марта по 3 апреля по городу гулял, это в расчёт никто не берёт. Просто тесты у нас делают только прилетевшим, и имеющим с ними близкий контакт, и то при появлении симптомов. А если я с кашлем и температурой приду в больницу, тест мне конечно никто не сделает. А кто его знает, может я с этим мужиком в маршрутке ехала. Короче фигня все эти официальные подсчёты.
Владимир, 05 апреля 2020 18:09
Разве нельзя прекратить с Москвы самолеты? Это же баранам понятно! Ан тут наверняка бабло завязано.

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