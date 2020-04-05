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Видео с места расстрела пятерых за громкий разговор под окном выложил в сеть СК под Рязанью

13:00 05.04.2020 Фото: СКР
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После словесного конфликта мужчина взял зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте.

Видео с места расстрела пятерых за громкий разговор под окном выложил в сеть СК под Рязанью
На месте расстрела

В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве пяти человек, сообщили в субботу в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

В настоящее время стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

На месте происшествия продолжает работать следственная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Рязанской области. Следователями запрошен характеризующий материал в отношении подозреваемого, проводятся допросы свидетелей. Произведен обыск в жилище подозреваемого, в ходе которого изъято орудие преступления. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники регионального СК России, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину произошедшего.

Видео СК

Видео с места расстрела пятерых за громкий разговор под окном выложил в сеть СК под Рязанью

Обыск в доме стрелка

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