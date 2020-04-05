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Как поощряли особо ценных сотрудников в Советском Союзе?

15:00 05.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ударники коммунистического труда могли рассчитывать на премию в 2200 рублей. Работники наркоматов — на 3000 рублей. В 1944 году в промышленности рабочие получали в среднем 573 рубля в месяц, инженерно-технические работники — 1209 рублей.

Как поощряли особо ценных сотрудников в Советском Союзе?
В музее Бердска советскому периоду посвящены целые экспозиции

Высокие денежные поощрения в СССР полагались только истинно ценным кадрам — ударникам труда или выдающимся умам. Чтобы получить его, нужно было проявить недюжинные способности и быть на голову, а то и две выше всех. Зато и поощрения были серьёзные — было, к чему стремиться. Система таких поощрений в виде персональных окладов была упорядочена в 1945 году постановлением СНК СССР от 5 апреля, передает «Парламентская газета».

В документе отмечалось, что такие оклады предназначены «особо ценным, высококвалифицированным работникам», которые обладают «выдающимися познаниями и опытом в порученном им деле» и заняты на основных участках работы своего учреждения, предприятия или организации.

Размер оклада равнялся полуторамесячному должностному окладу, но имел свои границы. До 3 тысяч рублей платили особо ценным кадрам в наркоматах и центральных учреждениях СССР первой группы, до 2500 рублей — работникам органов власти второй группы, до 2200 рублей — в остальных учреждениях, в том числе на предприятиях и организациях республиканского и местного значения.

К первой группе относились преимущественно ведомства в сфере обороны и тяжелой промышленности, а также финансовый сектор. Вторая группа состояла в основном из учреждений разных отраслей пищевой промышленности, торговли и снабжения.
Дополнительное материальное поощрение отличившихся рабочих входило в комплекс мер, которые применялись для улучшения организации труда. В годы войны это было необходимо ввиду массового вовлечения в производство новых кадров и потребности в быстром освоении и увеличении производства военной продукции, отмечал Николай Вознесенский, который в те годы руководил Госпланом при Совмине СССР.

В своей книге «Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны» он приводит и уровень зарплат в ключевых секторах советской экономики. Так, в 1944 году в промышленности рабочие получали в среднем 573 рубля в месяц, инженерно-технические работники — 1209 рублей. В угольной промышленности инженеры получали до 1502 рублей, в чёрной металлургии — до 1725 рублей.

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