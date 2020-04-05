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Разгонять рыбаков с Обского моря при самоизоляции выйдет Росгвардия в Бердске

16:53 05.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Любители подледного лова дважды нарушают правила, рискуя жизнью на тонком льду и и подвергаясь опасности подхватить коронавирус. Территорию у пляжа «Старый Бердск» внесут в маршрут патрулирования полицией.

Разгонять рыбаков с Обского моря при самоизоляции выйдет Росгвардия в Бердске
Так выглядит Обское море у побережья Бердска 5 апреля

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ежедневно объезжает город. Он следит за тем, как идет аварийный ремонт дорог, где есть подтопление талыми водами, отслеживает работу пассажирского транспорт.

И в первые апрельские выходные, которые попали в период жесткой самоизоляции, Владимир Николаевич обнаружил массу рыбаков. Они кучкуются на акватории Обского моря, рискуя дважды.

— На конченой остановки «тройки» наблюдал скопление машин. Это рыбаки приехали. Они выходят на лед. Первая опасность — тонкий лед, есть промоины. Вторая — не соблюдают, к сожалению, режим самоизоляции. Приезжают по несколько человек, сидят рядом. Это не правильно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 5 апреля Захаров.

На замечания сотрудников МЧС рыбаки не реагируют. Поэтому, по словам вице-мэра, место в районе пляжа «Старый Бердск» внесут в маршрут объезда полиции и Росгвардии, чтобы с рыбаками «проводили беседы».
— Выход на лед рыбаков можно расценивать как массовое скопление людей, что запрещено в период самоизоляции. В случае необходимости будем принимать более жесткие меры, — заявил Владимир Захаров.

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От редакции

Надоело сидеть в четырех стенах?

Аноним, 05 апреля 2020 17:04
)) будут по морю гонятся за рыбаками, ну и дураки, ))) У меня нет слов, один смех ))) По городу толпы ходят людей, а они по морю будут бегать и сами же потом провалятся.
Алесандр, 05 апреля 2020 17:15
Захаров изолируйся сам не рви энное место глупо
Игорь., 05 апреля 2020 17:43
Может, лучше строительством и городским хозяйством заняться? Своими ПРЯМЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ.
Аноним, 05 апреля 2020 18:41
Зачем? Что бы рыбу короновирусом не заразили или чтобы быстрее сами с голоду подохли?
Изорирйте пожалуйста все властные структуры - на сегодня это основной источник заразы
Аноним, 05 апреля 2020 18:45
Росгвардии рыбы захотелось
Юрий Шпедт, 05 апреля 2020 19:01
Вот заведёт хозяин собаку и давай дрессировать...
Стоять! Лежать! Место! Апорт! Фас!
И росгвардии делать надо что то... Пошла вход дрессура.
Пусть Захаров по городу пройдёт и увидит мусор и фекалии. Живём как на помойке.
Рыбаки им помешали!?? Пусть люди дышат свежим морским воздухом, а не заражаются отрыжками цивилизации!
Аноним, 05 апреля 2020 20:02
У нас нет морского воздуха.Это не море соленое с йодом и водорослями,а яма,заполненная пресной водой
Аноним, 05 апреля 2020 20:37
Сейчас маски сняты. И уже даже старушки не выключающие каналы Россия понимают, для чего нужна эта недавно созданная росгвардия.

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