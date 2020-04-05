Разгонять рыбаков с Обского моря при самоизоляции выйдет Росгвардия в Бердске

Любители подледного лова дважды нарушают правила, рискуя жизнью на тонком льду и и подвергаясь опасности подхватить коронавирус. Территорию у пляжа «Старый Бердск» внесут в маршрут патрулирования полицией.

Так выглядит Обское море у побережья Бердска 5 апреля

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ежедневно объезжает город. Он следит за тем, как идет аварийный ремонт дорог, где есть подтопление талыми водами, отслеживает работу пассажирского транспорт.

И в первые апрельские выходные, которые попали в период жесткой самоизоляции, Владимир Николаевич обнаружил массу рыбаков. Они кучкуются на акватории Обского моря, рискуя дважды.

— На конченой остановки «тройки» наблюдал скопление машин. Это рыбаки приехали. Они выходят на лед. Первая опасность — тонкий лед, есть промоины. Вторая — не соблюдают, к сожалению, режим самоизоляции. Приезжают по несколько человек, сидят рядом. Это не правильно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 5 апреля Захаров.

На замечания сотрудников МЧС рыбаки не реагируют. Поэтому, по словам вице-мэра, место в районе пляжа «Старый Бердск» внесут в маршрут объезда полиции и Росгвардии, чтобы с рыбаками «проводили беседы».

— Выход на лед рыбаков можно расценивать как массовое скопление людей, что запрещено в период самоизоляции. В случае необходимости будем принимать более жесткие меры, — заявил Владимир Захаров.