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Украл 5 бутылок шампанского и 8 бутылок пива воришка в магазине Бердска

17:23 05.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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5 апреля его задержали. А накануне ему удалось опустошить винные полки безнаказанно. Но запись с камер видеонаблюдения за субботу станет, вероятно, отягчающим обстоятельством.

Украл 5 бутылок шампанского и 8 бутылок пива воришка в магазине Бердска
Каждый день в Бердске покушаются на кражу алкоголя

В одном из продуктовых магазинов Бердска сотрудники торгового зала сегодня, 5 апреля, задержали воришку. Мужчина попытался незаметно вынести 5 бутылок шампанского и 8 бутылок пива из супермаркета известной торговой сети.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, тот же человек накануне, 4 апреля, украл в том же магазине алкоголь. Но тогда ему удалось пройти через кассу без оплаты. На этот раз его задержали полицейские. Запись с камер видео наблюдения за субботу станет, вероятно, отягчающим обстоятельством.

Также по видео удалось задержать вора в Новосибирске, который опустошил полки с алкоголем на 15 тыс. рублей. Он «затарился» в пятницу, вероятно, предвкушая веселую самоизоляцию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Так на самоизоляции можно спиться?

Аноним, 05 апреля 2020 18:35
Протестую! Он не украл - это мера крайней необходимости в условиях пандемии и самоизоляции ( исключительно в целях дезинфекции). Так пусть и пишет в протоколе, а то что не рассчитался - так это из-за вынужденного простоя ( для полной индульгенции могу посоветовать оставлять контактный телефон «на деревню дедушке», экспроприировать спиртное выше 40 градусов, не брать в одни руки дезенфицируюших средств более, чем 1500₽ и ссылаться на речь госпожи Матвиенко)
Всем приятной самоизоляции
Гость, 05 апреля 2020 19:52
А пусть он из вашей квартиры еще вынесет холодильник, телевизор, магнитофон, куртку кожаную...
в условиях крайней необходимости. Так пусть и пишет в протоколе.
Аноним, 05 апреля 2020 20:44
Все в своё время - вынесет и из мой и из вашей с такой заботой (когда и рыбу выловить нельзя).
Только я уже готов к этому. А вы?
Аноним, 05 апреля 2020 20:34
А вам уважаемый гость стыдно должно быть. В условиях самоизоляции строчите комментарии на просторах интернет порталов. Мы следим за вами
Аноним, 05 апреля 2020 20:58
НВР:У нас такие соседи.

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