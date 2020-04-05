Украл 5 бутылок шампанского и 8 бутылок пива воришка в магазине Бердска

5 апреля его задержали. А накануне ему удалось опустошить винные полки безнаказанно. Но запись с камер видеонаблюдения за субботу станет, вероятно, отягчающим обстоятельством.

Каждый день в Бердске покушаются на кражу алкоголя

В одном из продуктовых магазинов Бердска сотрудники торгового зала сегодня, 5 апреля, задержали воришку. Мужчина попытался незаметно вынести 5 бутылок шампанского и 8 бутылок пива из супермаркета известной торговой сети.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, тот же человек накануне, 4 апреля, украл в том же магазине алкоголь. Но тогда ему удалось пройти через кассу без оплаты. На этот раз его задержали полицейские. Запись с камер видео наблюдения за субботу станет, вероятно, отягчающим обстоятельством.

Также по видео удалось задержать вора в Новосибирске, который опустошил полки с алкоголем на 15 тыс. рублей. Он «затарился» в пятницу, вероятно, предвкушая веселую самоизоляцию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».