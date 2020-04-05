658 заболели COVID-19 в 14 регионах России за 5 апреля. Список регионов

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек. В Новосибирской области за сутки выявили 1 случай инфекции.

В Москве за сутки выявили 536 случаев COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах

Распределение по субъектам

1. Москва 536



2. Московская область 453. Нижегородская область 224. Санкт-Петербург 205. Тульская область 106. Ленинградская область 107. Красноярский край 48. Ханты-Мансийский АО 39. Республика Крым 210. Камчатский край 211. Ярославская область 112. Челябинская область 113. Хабаровский край 114. Новосибирская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.