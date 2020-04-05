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658 заболели COVID-19 в 14 регионах России за 5 апреля. Список регионов

17:57 05.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек. В Новосибирской области за сутки выявили 1 случай инфекции.

658 заболели COVID 19 в 14 регионах России за 5 апреля. Список регионов
В Москве за сутки выявили 536 случаев COVID-19

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах

Распределение по субъектам

1. Москва 536

2. Московская область 45
3. Нижегородская область 22
4. Санкт-Петербург 20
5. Тульская область 10
6. Ленинградская область 10
7. Красноярский край 4
8. Ханты-Мансийский АО 3
9. Республика Крым 2
10. Камчатский край 2
11. Ярославская область 1
12. Челябинская область 1
13. Хабаровский край 1
14. Новосибирская область 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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