658 заболели COVID-19 в 14 регионах России за 5 апреля. Список регионов

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах
Распределение по субъектам
1. Москва 536
3. Нижегородская область 22
4. Санкт-Петербург 20
5. Тульская область 10
6. Ленинградская область 10
8. Ханты-Мансийский АО 3
9. Республика Крым 2
10. Камчатский край 2
11. Ярославская область 1
13. Хабаровский край 1
14. Новосибирская область 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 355 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.