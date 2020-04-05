Готовиться к мировому экономическому кризису призвал готовиться представитель Кремля

И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — сказал он в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что для преодоления кризиса потребуется координация мер со стороны многих государств

Экономический кризис, вызванный в том числе пандемией коронавируса, продолжит проявляться в дальнейшем. Для его преодоления понадобится координация антикризисных мер со стороны многих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — сказал он в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

«Предстоит много работы», — добавил Песков.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС