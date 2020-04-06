Скачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска

Горожане интересуются, как должен себя вести пешеход — лезть под колеса машин или перелазить через сугроб.

Рекламный щит перегородил путь пешеходам

— Белокаменный Микрорайона Южного. Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос: Как должен себя вести пешеход — лезть под колеса машин или перелазить через сугроб? — написал в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читатель 3 апреля.

На следующий день житель Бердска отчитался: Меры приняты. Тротуар почищен, сугроб стал больше, щит остался. Проход по тротуару возможен только по проезжей части дороги.

— Вот часть тротуара почистили. Надеюсь, что летом рекламный щит подвинут в сторону, — написал бердчанин, который отправил в редакцию фото того, как выполнялись ремонтные работы на дороге напротив комплекса «Зима-Лето» в прошлом году.

— Обратите внимание, щебень отсыпан так, что для укладки нормального слоя асфальта места практически нет. Как можно говорить о качестве ремонта, — возмущается житель Бердска.